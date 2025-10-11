Prefeitura lança o aplicativo ‘153 Jundiaí’, da Guarda Municipal

Participaram do evento de lançamento o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, o Secretário Municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, o Comandante da GMJ, Cássio Nicola, e o Diretor de Inteligência da SMSP, Odair Matenauer. Na ocasião, também houve a entrega de certificados aos 15 formandos da terceira turma do Curso de Patrulhamento Tático da Guarda Municipal.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), lançou na última sexta-feira (10) o Aplicativo “153 Jundiaí”, um canal direto e ágil da população com a GMJ. Entre as vantagens do aplicativo, está a comunicação com a Corporação através do envio de textos, fotos e vídeos de ocorrências. O munícipe que quiser pode também escolher a opção “Chat” e falar com a Central da Guarda. O aplicativo já pode ser baixado em qualquer loja virtual, nos sistemas Android e iOS.

O aplicativo vai agilizar o atendimento de ocorrências, otimizar o envio de informações por parte dos munícipes e, consequentemente, ampliar a sensação de segurança das pessoas. Segundo o prefeito Gustavo Martinelli, o novo app vem ao encontro das necessidades da população, que poderá solicitar ajuda de forma mais rápida. “Estamos investindo na nossa Guarda Municipal, tanto na aquisição de novas viaturas quanto em uniformes e armamentos, garantindo melhores condições aos nossos servidores e aprimorando a segurança dos nossos munícipes”, revelou o prefeito.

“O aplicativo da GMJ é uma grande evolução. Atuamos sempre na busca por novas ferramentas e tecnologias, para que possamos oferecer o melhor serviço ao cidadão”, emendou o secretário Guilherme Balbino Rigo. “O aplicativo é simples de acessar e uma ferramenta que nos aproximará ainda mais da população”, disse o comandante Cássio Nicola.

Mais sobre o aplicativo “153 Jundiaí”, da GMJ

O aplicativo “153 Jundiaí” funciona de maneira simples. Para utilizá-lo, o cidadão precisa realizar um breve cadastro, fornecendo informações básicas que garantirão a veracidade do chamado e sua identificação em caso de necessidade. Uma vez cadastrado, o usuário tem acesso a uma série de funcionalidades, pensadas para facilitar o contato com a Guarda Municipal. O processo para registrar uma ocorrência se inicia com a abertura do chamado. O cidadão seleciona a opção para informar sobre a nova ocorrência. Ele poderá descrever a situação e revelar o tipo de incidente (furto, roubo, atividades suspeitas etc). Um dos grandes diferenciais do app é o uso do GPS do celular para enviar a localização exata da ocorrência, o que permite que a viatura mais próxima seja acionada de forma mais rápida. Ao registrar o fato com a localização e detalhes precisos, o tempo de resposta da Guarda Municipal será reduzido.