11 de outubro de 2025
CAUSA MAIS QUE NOBRE

Outubro Rosa: doe cabelo, espalhe amor

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/FMJ
Ação em apoio a pacientes com câncer e cuidados com a saúde da mulher
Ação em apoio a pacientes com câncer e cuidados com a saúde da mulher

Em uma iniciativa que une solidariedade e autocuidado, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza no dia 21 de outubro, das 11h às 16h, uma ação especial em parceria com o Salão Hair Studio Mara Pinheiro, voltada à doação de cabelo para pacientes oncológicas. O Grendacc será responsável por receber as doações e direcioná-las ao destino final.

A campanha convida toda a comunidade a participar e contribuir com a autoestima de mulheres em tratamento contra o câncer.

O gesto simples de cortar e doar o cabelo representa muito mais que uma mudança de visual — é um ato de amor e esperança para quem enfrenta a perda dos fios durante o tratamento oncológico.

Clique aqui para se inscrever e doar seu cabelo, num ato de amor.

Saúde da mulher

Além da coleta de mechas, o evento contará com sessões de esfoliação nos pés e uma palestra aberta ao público sobre “Climatério e Menopausa”, ministrada às 15h pelo Prof. Dr. Rogério Benassi.

Com essa ação, a FMJ reforça seu compromisso social e o papel de conscientizar a comunidade sobre a importância da solidariedade, do autocuidado e da saúde da mulher, especialmente no mês dedicado à prevenção do câncer de mama.

