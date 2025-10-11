Outubro Rosa: doe cabelo, espalhe amor

Em uma iniciativa que une solidariedade e autocuidado, a Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) realiza no dia 21 de outubro, das 11h às 16h, uma ação especial em parceria com o Salão Hair Studio Mara Pinheiro, voltada à doação de cabelo para pacientes oncológicas. O Grendacc será responsável por receber as doações e direcioná-las ao destino final.

A campanha convida toda a comunidade a participar e contribuir com a autoestima de mulheres em tratamento contra o câncer.

O gesto simples de cortar e doar o cabelo representa muito mais que uma mudança de visual — é um ato de amor e esperança para quem enfrenta a perda dos fios durante o tratamento oncológico.