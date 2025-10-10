Ladrão deixa a moto 'morrer' e é preso tentando ligar no 'tranco'

Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, na tarde desta sexta-feira (10), na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí, empurrando uma moto furtada. Ele, que é suspeito do crime, deixou o motor da motocicleta morrer após furta-la e acabou sendo preso após denúncia via 190.
Segundo a Corporação, o ladrão furtou a moto no Centro e desceu uma rua com ela ligada, sendo acompanhado pela vítima, uma mulher, que presenciou o crime mas não conseguiu alcança-lo.
Tanto ela quanto populares acionaram a PM, que passou a patrulhar com vistas a localizá-lo.
Os soldados Marinho e Caíque se depararam com ele empurrando a moto na Ferroviários, tentando fazê-la pegar no 'tranco', depois de deixar o motor morrer.
Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi preso.
A moto foi devolvida à vítima.