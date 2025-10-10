Ladrão deixa a moto 'morrer' e é preso tentando ligar no 'tranco'

Um homem foi preso por policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão, na tarde desta sexta-feira (10), na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí, empurrando uma moto furtada. Ele, que é suspeito do crime, deixou o motor da motocicleta morrer após furta-la e acabou sendo preso após denúncia via 190.

Segundo a Corporação, o ladrão furtou a moto no Centro e desceu uma rua com ela ligada, sendo acompanhado pela vítima, uma mulher, que presenciou o crime mas não conseguiu alcança-lo.

Tanto ela quanto populares acionaram a PM, que passou a patrulhar com vistas a localizá-lo.