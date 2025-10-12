Hippolyte Léon Denizard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon na França. Frequentou o Instituto de Educação Pestalozzi, na Suíça,e tornou-se educador, pedagogo, autor e tradutor francês.

A partir de 1857, passou a usar o pseudônimo Allan Kardec, que foi o seu nome em uma de suas encarnações,como um druida, na região da Gália, atual França. Algumas de suas outras encarnações foram: Sacerdote Amenophis, Platão, Quirílius Cornélius e Jan Hus.

Ele era um homem da ciência, cético, ligado ao pensamento racional, que ao estudar o magnetismo e observar o fenômeno das mesas girantes, muito comum na Europa em seu tempo, ficou interessado e foi em busca de respostas para a natureza do mundo invisível. Passou a investigar e questionar: “Se há uma resposta inteligente há também um princípio inteligente”. Assim, se tornou um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos considerados como paranormais, principalmente a mediunidade e comunicação com os desencarnados. A partir do aprofundamento nas investigações das mesas girantes e do diálogo com os Espíritos, descobriu que chegara a hora de uma revolução moral inevitável, grande o suficiente para transformar a humanidade.

Recebeu muitas mensagens ditadas por vários Espíritos,através de diversos médiuns espalhados pelo mundo e utilizou um sistema conhecido como "controle universal dos Espíritos", que consiste em comparar e confirmar as informações vindas de diferentes fontes. Ele reuniu e analisou criteriosamente,sob o crivo da razão e do bom senso, todos os dados, organizou e compilou tudo com muito rigor, utilizando para isso o método científico, buscando critérios lógicos e coerentes a partir de uma visão racional, como cientista que era.

Seu brilhante trabalho resultou na publicação das obras básicas que compõem a Codificação da Doutrina Espírita e suas bases, também chamado de Pentateuco Espírita, que são: O Livro dos Espíritos, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e A Gênese. Essas obras estão disponíveis gratuitamente na plataforma Kardecpédia. Fundou o Espiritismo, mas não se considerou o seu inventor, definindo-o como “A ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de sua relação com o mundo corporal”; sendo uma Doutrina baseada na moral Cristã, considerando Jesus como nosso guia e modelo e assentada em três pilares que são: “Ciência, Filosofia e Religião.”

Fundou em 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a partir deste ano até o seu desencarne, foi editor da Revista Espírita, onde foram publicados mensalmente os trabalhos dessa Sociedade, incluindo os boletins das reuniões e outros artigos sobre o estudo e a prática do Espiritismo.

Em 2019 foi lançado o filme brasileiro: “Kardec – A história por trás do nome”, baseado em um livro biográfico. Desencarnou em 1869 em Paris, onde foi enterrado, e em seu túmulo está escrito: “Nascer, viver, morrer, renascer ainda, e progredir sempre, tal é a lei.”

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita e Coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da FMJ