Rumo ao Riso leva alegria e acolhimento aos pacientes do HSV

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) recebeu, nesta sexta-feira (10), uma visita especial repleta de leveza e emoção. O projeto “Rumo ao Riso”, que utiliza a risoterapia como ferramenta de cuidado e humanização, levou alegria aos corredores e enfermarias da Instituição, promovendo um ambiente de acolhimento, empatia e esperança. A iniciativa, idealizada pela atriz e risoterapeuta Gabi Roncatti, reúne voluntários que percorrem hospitais em diferentes regiões do país, levando os benefícios do riso à rotina hospitalar.

“Estar em Jundiaí é uma alegria imensa. Cada visita carrega uma missão especial: transformar corredores hospitalares em espaços de acolhimento, esperança e carinho”, afirmou Gabi Roncatti. “O sorriso é capaz de aliviar dores, aquecer corações e criar laços que fortalecem pacientes, famílias e equipes médicas”, completou.

Estudos de grandes universidades nacionais e internacionais apontam que atividades lúdicas e de risoterapia contribuem para minimizar os efeitos negativos da hospitalização, não só físicos, mas também emocionais, sociais e psicológicos. Durante a visita, pacientes, familiares e profissionais participaram de momentos de descontração e afeto, que ajudaram a tornar o ambiente hospitalar mais leve e humano.