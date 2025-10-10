Cuidador de idosos movimentou R$ 1,5 milhão em apenas dois anos

O cuidador de idosos que atuava por uma clínica especializada em Jundiaí, e que foi preso nesta quinta-feira (9), em Hortolândia, por policiais da Deic Homicídios, de Campinas, tem registros de movimentação financeira de cerca de R$ 1,5 milhão em apenas dois anos. A suspeita do delegado Rodrigo Carvalhaes, do 4º DP de Campinas, responsável pelas investigações, é que parte desse montante seja proveniente da venda de joias furtadas de pacientes atendidos por ele, como acredita-se que tenha ocorrido no dia 18 do mês passado, quando ele foi designado pela clínica de Jundiaí para atender a um idoso de 78 anos, bastante doente e debilitado. Na ocasião, foram furtados R$ 100 mil em jóias da casa da vítima.

De acordo com Carvalhaes, o valor movimentado pode ter relação com outros crimes também. "A descoberta sobre esse montante movimentado por ele ocorreu após após quebras de sigilos telefônico, telemático e bancário, e expedição de ofícios à Receita Federal para apuração de evolução patrimonial. Também foi acionado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para investigar eventual lavagem de dinheiro proveniente da venda das joias subtraídas, cujo Relatório de Inteligência Financeira (RIF) apontou significativas movimentações bancárias suspeitas".

Com ele agora preso, a polícia espera o aparecimento de mais vítima, inclusive de Jundiaí e região. "Nossos investigadores levaram apenas quatro dias para identificar o suspeito e colher provas suficientes para pedir a prisão, que foi cumprida. Agora, com ele preso, esperamos que mais vítimas possam denunciá-lo. Acreditamos que possa haver mais vítimas, mas que não registraram o Boletim de Ocorrência. Então se houver pessoas que contrataram um cuidador, e que este cuidador deixou de prestar o serviço repentinamente após furtar dinheiro, joias ou outros objetos de valor na casa, que procurem o 4º DP de Campinas para fazer o reconhecimento", disse Carvalhaes.