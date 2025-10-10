Vigilância interdita estabelecimento por bebidas sem registro

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde informa que a Vigilância Sanitária interditou, cautelosamente, um estabelecimento no Jundiaí-Mirim pela venda e uso de 25 garrafas de bebidas alcoólicas importadas. As mesmas não tinham registro do estabelecimento importador junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), órgão federal responsável por atestar a conformidade e a segurança desses produtos para consumo.

A Vigilância Sanitária instaurou processo administrativo sanitário que poderá resultar em sanções, incluindo a inutilização das bebidas interditadas. A ação foi motivada por uma denúncia recebida e não possui relação com os casos suspeitos de intoxicação por metanol registrados no município. Por tratar-se de processo em andamento, seguindo a legislação, outras informações não poderão ser divulgadas neste momento.

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde reforça que a Vigilância Sanitária mantém ações permanentes de fiscalização, com o objetivo de garantir a segurança dos consumidores e prevenir riscos à saúde.