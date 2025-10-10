Segunda edição da COPinha Japy reforça protagonismo das crianças

A segunda edição da COPinha Japy – a COP30 das Crianças de Jundiaí, realizada nesta semana na Fábrica das Infâncias Japy, reuniu mais uma vez estudantes do Comitê das Crianças e dos Conselhinhos das Emebs para pensar coletivamente soluções diante das mudanças climáticas.

Promovida pela Secretaria Municipal de Educação (SME), como parte do programa Escola da Gente e em parceria com o Comitê da Primeiríssima Infância, a ação é inspirada em um movimento nacional do Instituto Alana, em colaboração com a organização da COP30. Integrando uma rede que já realizou mais de 75 “mini COPs” em todo o país, a COPinha Japy promove a escuta das crianças e estimula a criação de propostas para um futuro mais sustentável.

Após o primeiro encontro, em setembro, no qual os grupos criaram jogos de tabuleiro sobre o tema, esta segunda etapa foi dedicada à socialização das ideias e à vivência prática das atividades.