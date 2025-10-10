Dia das Crianças terá programação especial no Parque da Cidade

Para celebrar o Dia das Crianças, o Parque da Cidade recebe uma programação especial, no dia 12 de outubro. Com atividades culturais, esportivas e recreativas gratuitas, o evento é aberto ao público e promete oferecer momentos de lazer e diversão para toda a família.

A celebração começa às 9h e se estende até as 15h30, com atrações distribuídas em diferentes espaços do parque. Haverá apresentações musicais, vivências esportivas, oficinas criativas, brinquedos infláveis, exposição de equipamentos do Exército, atividades com a Guarda Civil Municipal e muito mais.

Música ao vivo e artes marciais na Praça Pôr do Sol

No palco montado na Praça Pôr do Sol, o público poderá acompanhar apresentações musicais variadas ao longo do dia. A programação começa às 9h com a banda “Família Flashback” e segue com outras bandas de ritmos diversos. Às 12h30, haverá uma apresentação especial de Taekwondo com música ao vivo, seguida por mais atrações musicais até as 15h30.

Atividades interativas ao longo do dia