Dia das Crianças terá programação especial no Parque da Cidade

Para celebrar o Dia das Crianças, o Parque da Cidade recebe uma programação especial, no dia 12 de outubro. Com atividades culturais, esportivas e recreativas gratuitas, o evento é aberto ao público e promete oferecer momentos de lazer e diversão para toda a família.
A celebração começa às 9h e se estende até as 15h30, com atrações distribuídas em diferentes espaços do parque. Haverá apresentações musicais, vivências esportivas, oficinas criativas, brinquedos infláveis, exposição de equipamentos do Exército, atividades com a Guarda Civil Municipal e muito mais.
Música ao vivo e artes marciais na Praça Pôr do Sol
No palco montado na Praça Pôr do Sol, o público poderá acompanhar apresentações musicais variadas ao longo do dia. A programação começa às 9h com a banda “Família Flashback” e segue com outras bandas de ritmos diversos. Às 12h30, haverá uma apresentação especial de Taekwondo com música ao vivo, seguida por mais atrações musicais até as 15h30.
Atividades interativas ao longo do dia
A Praça Pôr do Sol também receberá uma série de atividades paralelas. A partir das 10h30, a Guarda Civil Municipal realiza uma apresentação com o seu canil. Durante todo o período do evento, haverá vivência de Taekwondo e também uma experiência com futebol americano conduzida pela equipe Ocelots.
Além disso, o espaço contará com brinquedos infláveis, ações do Galpão Criativo, nove barracas do projeto “Jundiaí Feito à Mão” e a presença do Exército Brasileiro, com exposição de equipamentos da instituição.
Apresentação da Orquestra Municipal e Aeromodelismo
A partir das 15h30, o público poderá prestigiar a apresentação da Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ), no palco Arena, pelo projeto “Orquestra nos Bairros”, encerrando o evento com um momento de apreciação musical.
Outro destaque da programação será no espaço do Aeromodelismo. A Associação de Aeromodelismo de Jundiaí realizará duas apresentações pela manhã e duas à tarde, com demonstrações de voo e o tradicional lançamento de balas para as crianças no gramado próximo.