UBSs Central e Morada das Vinhas fazem exames pelo Outubro Rosa

Como parte da programação da campanha Outubro Rosa, com foco no cuidado e na saúde da mulher, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Central e Morada das Vinhas estarão abertas neste sábado (11) para exames gratuitos de Papanicolau em pacientes previamente agendadas. A ação, coordenada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, ocorre todos os sábados do mês em diferentes unidades, sempre das 9h às 14h.
O Papanicolau é um importante teste ginecológico que detecta alterações e lesões que podem ser tratadas antes de se tornarem câncer – o de colo de útero ainda é o segundo tipo mais incidente e fatal entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ele deve ser realizado uma vez ao ano por mulheres com idades entre 25 a 64 anos e que já tenham tido atividade sexual. “A saúde preventiva é a nossa maior aliada. Quando a doença é descoberta cedo, as chances de cura são altíssimas e os tratamentos, menos agressivos”, frisa a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci.
O exame será oferecido também no dia 18, na UBS Rui Barbosa e Clínica da Família Ponte São João, e no dia 25, nas UBSs Maringá e Jardim do Lago. No mesmo horário, também serão oferecidos testes rápidos para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sem necessidade de agendamento prévio.
Cuidado das mamas
Em todos os sábados de outubro em que as ações vão ocorrer nas UBSs, a população poderá ainda agendar a mamografia. Para agendar, basta ir até a UBS ou Clínica da Família de referência. “A mamografia é o exame mais eficaz para identificar o câncer de mama em seus estágios iniciais, muito antes de qualquer nódulo ser perceptível ao toque”, completa a secretária.
O exame, que também simboliza a luta pelo Outubro Rosa, é direcionado a todas as mulheres de 40 a 49 anos que não tenham realizado o exame no último ano e para aquelas com idades entre 50 e 74 que fizeram o exame há mais de dois anos. Caso os dois últimos exames tenham apresentado normalidade, a paciente pode realizá-lo a cada três anos. Entre mulheres com mais de 74 anos, a repetição da avaliação será acompanhada conforme cada caso.
Além disso, até o dia 22, os terminais de ônibus do município serão pontos de cuidado para as mulheres. Diariamente, das 16h às 20h, haverá orientação, aferição de pressão e vacinação contra HPV para a população de 9 a 19 anos.