UBSs Central e Morada das Vinhas fazem exames pelo Outubro Rosa

Como parte da programação da campanha Outubro Rosa, com foco no cuidado e na saúde da mulher, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Central e Morada das Vinhas estarão abertas neste sábado (11) para exames gratuitos de Papanicolau em pacientes previamente agendadas. A ação, coordenada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, ocorre todos os sábados do mês em diferentes unidades, sempre das 9h às 14h.

O Papanicolau é um importante teste ginecológico que detecta alterações e lesões que podem ser tratadas antes de se tornarem câncer – o de colo de útero ainda é o segundo tipo mais incidente e fatal entre as mulheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ele deve ser realizado uma vez ao ano por mulheres com idades entre 25 a 64 anos e que já tenham tido atividade sexual. “A saúde preventiva é a nossa maior aliada. Quando a doença é descoberta cedo, as chances de cura são altíssimas e os tratamentos, menos agressivos”, frisa a secretária de Promoção da Saúde, Márcia Facci.

O exame será oferecido também no dia 18, na UBS Rui Barbosa e Clínica da Família Ponte São João, e no dia 25, nas UBSs Maringá e Jardim do Lago. No mesmo horário, também serão oferecidos testes rápidos para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sem necessidade de agendamento prévio.

Cuidado das mamas