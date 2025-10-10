Matrícula para convocados da lista de espera da natação tem data

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), anuncia a última chamada para matrícula nas aulas de natação. Os contemplados são crianças que foram sorteadas previamente em 2024 e estavam na lista de espera. As matrículas devem ser feitas somente no próximo dia 21 (terça-feira), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Júnior, que fica do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no bairro Anhangabaú.

A listagem dos convocados pode ser consultada na Imprensa Oficial desta sexta-feira (10), edição 5704.

Os alunos sorteados pertencem às turmas “Estrela do Mar” e deverão comparecer ao local para apresentação de documentação e efetivação da matrícula. A piscina do complexo fica na rua Rodrigo Soares de Oliveira s/n. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail natacao@jundiai.sp.gov.br.