10 de outubro de 2025
EM JUNDIAÍ

Matrícula para convocados da lista de espera da natação tem data

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Contemplados para matrícula nas aulas de natação são crianças que foram sorteadas previamente em 2024 e estavam na lista de espera

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), anuncia a última chamada para matrícula nas aulas de natação. Os contemplados são crianças que foram sorteadas previamente em 2024 e estavam na lista de espera. As matrículas devem ser feitas somente no próximo dia 21 (terça-feira), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no Complexo Aquático Devanir Wanderlei Penteado Júnior, que fica do CECE Nicolino de Luca (Bolão), no bairro Anhangabaú.

A listagem dos convocados pode ser consultada na Imprensa Oficial desta sexta-feira (10), edição 5704.

Os alunos sorteados pertencem às turmas “Estrela do Mar” e deverão comparecer ao local para apresentação de documentação e efetivação da matrícula. A piscina do complexo fica na rua Rodrigo Soares de Oliveira s/n. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail natacao@jundiai.sp.gov.br.

Os documentos exigidos para garantir lugar nas aulas são: cópias do RG e de comprovante de residência em nome do candidato ou do responsável (comprovantes originais ou contrato de aluguel, com firma reconhecida, por exemplo); atestado médico dermatológico recente (com a possibilidade da solicitação de atestado de aptidão física conforme resultado do teste PAR-Q, que compõe a ficha de cadastro; uma foto 3×4 recente; e a ficha de cadastro fornecida no local preenchida.

O não comparecimento no dia da matrícula ou a entrega de documentação incompleta acarretará na perda automática da vaga do candidato. Não haverá troca de inscrições sorteadas (por exemplo, filho para outro filho, filho para sobrinho etc).

