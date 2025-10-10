Transporte coletivo terá reforço especial no Dia das Crianças

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que, no próximo domingo (12), em comemoração ao Dia das Crianças, o sistema de transporte coletivo de Jundiaí contará com reforço especial para atender o público que pretende aproveitar as atrações do Parque do Corrupira, Parque da Cidade e Mundo das Crianças.

Parque da Cidade e Mundo das Crianças

O atendimento será feito pela linha especial 310, com reforço de frota e partidas a partir do Terminal Vila Arens em direção ao Parque da Cidade e ao Mundo das Crianças. O itinerário inclui passagem pelo Terminal Hortolândia, Jardim Botânico, Espaço Expressa e Centro Esportivo Sororoca, oferecendo mais alternativas de deslocamento para a população.

Além disso, o acesso aos parques também pode ser realizado pelas linhas 578 (Terminal Hortolândia) e 907 (Terminal Vila Arens), ampliando as opções de transporte disponíveis.

Horários – Linha Especial 310