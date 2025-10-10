Transporte coletivo terá reforço especial no Dia das Crianças

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que, no próximo domingo (12), em comemoração ao Dia das Crianças, o sistema de transporte coletivo de Jundiaí contará com reforço especial para atender o público que pretende aproveitar as atrações do Parque do Corrupira, Parque da Cidade e Mundo das Crianças.
Parque da Cidade e Mundo das Crianças
O atendimento será feito pela linha especial 310, com reforço de frota e partidas a partir do Terminal Vila Arens em direção ao Parque da Cidade e ao Mundo das Crianças. O itinerário inclui passagem pelo Terminal Hortolândia, Jardim Botânico, Espaço Expressa e Centro Esportivo Sororoca, oferecendo mais alternativas de deslocamento para a população.
Além disso, o acesso aos parques também pode ser realizado pelas linhas 578 (Terminal Hortolândia) e 907 (Terminal Vila Arens), ampliando as opções de transporte disponíveis.
Horários – Linha Especial 310
Partindo do Terminal Vila Arens:
06:35, 07:35, 08:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05
Partindo do Parque da Cidade:
07:00, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Parque do Corrupira
O Parque do Corrupira será o destaque deste Dia das Crianças (12), com a inauguração da 2ª fase de obras no local, que amplia e revitaliza o espaço de lazer e convivência para as famílias jundiaienses.
Para facilitar o acesso, haverá reforço especial da linha 312 – expressa entre o Terminal Cecap e o Parque do Corrupira.
Horários – Linha Especial 312
Partindo do Terminal Cecap:
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 11:50, 13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:20, 15:55, 16:30, 17:05, 17:40, 18:15
Partindo do Parque do Corrupira:
07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:20, 10:55, 11:30, 12:05, 13:15, 13:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 18:30
Tarifa Social
Durante todo o dia 12, estará em vigor a tarifa social de R$ 1, válida para todas as linhas do sistema de transporte coletivo municipal. A iniciativa busca incentivar o uso do transporte público e facilitar o acesso das famílias aos espaços de lazer da cidade.
De acordo com o diretor de Transportes, Bruno Palhari, “Nosso objetivo é garantir que todos possam aproveitar o feriado com comodidade e segurança, utilizando o transporte coletivo para chegar aos principais parques da cidade. É uma ação que valoriza o lazer em família e reforça o papel social da mobilidade urbana.”
Mais informações sobre horários e linhas podem ser consultadas no site e no aplicativo da Prefeitura de Jundiaí.