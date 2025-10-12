Trajeto para o trabalho leva até 30 minutos para 65% em Jundiaí

Em Jundiaí, 65% da população empregada leva até 30 minutos para chegar ao trabalho, como mostram dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento também mostra que mulheres trabalham mais em home office do que homens, que, por sua vez, se deslocam mais entre cidades diariamente para o emprego. E, na cidade, o principal meio de transporte dos trabalhadores é o automóvel, mais que o dobro que usa ônibus.
Os dados, divulgados pelo IBGE na última semana, mostram que a maior parte da população de Jundiaí perde até 1h no trânsito entre ida e volta do trabalho. 6,01% das mulheres e 5,66% dos homens levam até cinco minutos de casa para o trabalho; 25,79% das mulheres e 22,66% dos homens levam de seis a 15 minutos; a maior faixa, 33,67% das mulheres e 36,34% dos homens levam de 16 a 30 minutos.
Já a população que perde tempo considerável de deslocamento diário no trânsito tem parcela menor, mas significativa no município. São 23,86% das mulheres e 25,28% dos homens que gastam entre 31 minutos e uma hora no trajeto para o emprego; 10,14% das mulheres e 9,31% dos homens levam de uma até duas horas; 0,48% das mulheres e 0,55% dos homens gastam de duas a quatro horas; e 0,06% das mulheres e 0,2% dos homens levam mais de quatro horas.
O levantamento mostra também que trabalhadores pretos ou pardos são maioria quando o deslocamento leva mais de 31 minutos e que quem se desloca a pé costuma levar menos tempo, seguidas pelas pessoas que usam automóvel e, por fim, demora mais para chegar ao trabalho quem usa ônibus.
Em Jundiaí, a maioria das pessoas usa automóvel para o deslocamento diário ao trabalho (53,89%); em seguida, o principal meio de transporte é o ônibus (25,31%); depois a locomoção a pé (8,58%); de motocicleta (6,7%); bicicleta (1,02%); trem (0,71%); e 3,78% da população usa outro meio de transporte. E, enquanto a população branca e parda usa principalmente o automóvel para chegar ao trabalho, a população preta utiliza mais o ônibus.
Da população ocupada de Jundiaí, 70,07% trabalha no município; 15,32% trabalha em outro município; 13,34% trabalha em casa; e 1,24% trabalha em mais de um município. Na divisão por sexo, 68,89% dos homens moram e trabalham em Jundiaí, 17,53% trabalham em outra cidade, 11,72% em casa e 1,82% em mais de um município, geralmente modalidade de quem tem trabalho itinerante ou viaja a trabalho. Quanto à população feminina, 71,49% mora e trabalha em Jundiaí, 15,28% trabalha em casa, 12,67% trabalha em outro município e 0,55% em mais de um município.