Depois de três anos de 'saidinha', criminoso volta para a prisão

Por Fábio Estevam | Polícia
.
O malfeitor foi levado para o CDP, de onde será encaminhado de volta à penitenciária

Um criminoso que havia deixado a prisão de 'saidinha', há três anos, foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães, no Jardim Tarumã, em Jundiaí, nesta quinta-feira (9).

Os GMs faziam patrulhamento pela rua Bahia, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, quando se depararam com um veículo Uno, vermelho, em trânsito. O motorista, ao avistar a viatura, realizou manobra brusca, na intenção de iniciar fuga, mas foi interceptado.

Durante a checagem dos dados passados por ele, os agentes descobriram que, na verdade, se tratavam de dados de seu primo. Em pesquisa mais aprofundada, com apoio do setor de inteligência da Corporação, os agentes finalmente descobriram que se tratava de traficante procurado pela Justiça, por evasão do presídio de Hortolândia.

O malfeitor foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP), de Jundiaí, de onde será levado de volta à penitenciária.

