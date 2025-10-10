Procon orienta sobre compra e consumo seguro de bebida alcoólica

O Procon Jundiaí realiza, nesta sexta-feira (10), a ação “De Olho no Copo”, com o objetivo de orientar comerciantes e consumidores sobre os cuidados na compra, venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e adegas da cidade.

A iniciativa integra uma força-tarefa estadual convocada pela Fundação Procon-SP, que reúne os Procons do interior e da capital em uma ação conjunta de educação e conscientização para o consumo seguro e responsável.

De acordo com Marcelo Canale, diretor do Procon Jundiaí, a equipe do órgão estará nas ruas entre 18h e 22h, visitando estabelecimentos e conversando com o público.