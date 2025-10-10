PM faz Cavalo de Aço em acessos ao tráfico e pancadões em Jundiaí

A 1ª Cia do 49° Batalhão da Polícia Militar realizou entre a tarde e noite desta quinta-feira (9), em Jundiaí, a Operação Cavalo de Aço. Os 'comandos' foram montados em pontos estratégicos que dar acesso a bairros onde ocorrem intenso tráfico de drogas e pancadões.

Um dos locais foi a avenida Antônio Frederico Ozanan, na entrada/saída do bairro Jardim Fepasa.

O segundo ponto foi entre a rua José Belesso e rua Dino, na Ponte São João, local que dá acesso ao Jardim São Camilo.