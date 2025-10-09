Saúde leva vacinação à Praça da Matriz e parques no fim de semana

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde ofertará imunização para a população em três locais neste final de semana, em Jundiaí.

Sábado (11), das 9h às 16h, na Praça Governador Pedro de Toledo — Praça da Matriz —, serão aplicadas doses previstas no Calendário Nacional de Imunização, para adolescentes e adultos. Não serão aplicadas as vacinas contra covid-19 e a dengue.

Já no domingo (12), as equipes estarão em dois pontos: