09 de outubro de 2025
IMUNIZAÇÃO

Saúde leva vacinação à Praça da Matriz e parques no fim de semana

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde ofertará imunização para a população em três locais neste final de semana, em Jundiaí.

Sábado (11), das 9h às 16h, na Praça Governador Pedro de Toledo — Praça da Matriz —, serão aplicadas doses previstas no Calendário Nacional de Imunização, para adolescentes e adultos. Não serão aplicadas as vacinas contra covid-19 e a dengue.

Já no domingo (12), as equipes estarão em dois pontos:

Das 9h às 16h, no Parque da Cidade (Rodovia João Cereser, km 66, Pinheirinho), haverá multivacinação para toda a população. Com exceção dos imunizantes contra dengue e Covid-19, os demais serão disponibilizados.

Das 9h às 16h, no Parque Corrupira (avenida Nícola Accieri, 1900, Corrupira), serão aplicadas as vacinas contra Febre Amarela, Dupla Adulto e Sarampo para toda a população e a vacina contra HPV para crianças e adolescentes de 9 a 19 anos.

Para receber os imunizantes, é necessário apresentar um documento de identidade com CPF para registro no sistema do Ministério da Saúde. No caso das crianças, além do CPF, será solicitada a apresentação da carteirinha de vacinação.

