Empresa alimentícia abre processo seletivo em Jundiaí

O Grupo Risotolândia, líder no mercado de refeições coletivas no Sul do Brasil e uma das principais empresas do setor no Brasil, com mais de 70 anos de atuação no mercado e com um time de 5 mil profissionais, está com vagas abertas para contratação imediata em Jundiaí (SP).



A empresa oferece diversos benefícios, como vale alimentação, refeição no local ou VR, plano de saúde e odontológico, cartão farmácia com subsídio da empresa, seguro de vida, kit maternidade, kit escolar, auxílio funeral, auxílio óculos, assessoria jurídica, cursos de formação 100% gratuitos e clube de descontos.



Para Jundiaí (SP), a empresa tem vagas para:

Auxiliar de cozinha, das 21h30 às 4h57, de domingo a sexta-feira

Auxiliar de limpeza, das 7h às 17h, de segunda a quinta, e das 7h às 16h, às sextas-feiras

Auxiliar de limpeza, das 7h às 16h48, em regime 5X2

Auxiliar de limpeza, das 13h às 22h (sábado) e das 10h às 14h

Para todas as vagas, os interessados devem enviar currículo ou entrar em contato pelo Portal Carreira do site Risotolândia ou pelo e-mail recrutamento@risotolandia.com.br.