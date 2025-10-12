A cada passo, o cansaço transformado em superação e fé

Sol, chuva, calor, frio, bolhas no pé. Ser peregrino não significa apenas cumprir uma promessa, traçar um trajeto e seguir rumo ao Santuário de Aparecida como fazem milhares de pessoas todos os anos. É preciso preparo físico e espiritual para que esta jornada seja repleta de sentimento, prazer e diversão. Assim tem sido para muitos grupos que fazem questão de cumprir esta jornada de amor, de fé, e de superação.

Seja a pé, a cavalo ou de bicicleta, quem vive a experiência de encarar até 15 dias na estrada diz que as palavras faltam quando o assunto é descrever o momento: é preciso viver a experiência. Para Tomiara Silva de Brito, de 40 anos, o cansaço de pedalar por oito horas diárias durante cinco dias ficou pelo caminho quando percebeu que o destino estava próximo.

“Decidi enfrentar esse pedal porque sempre tive muita vontade de fazer o Caminho da Fé. Gostaria de ir caminhando, mas geralmente a peregrinação a pé tem 12 dias de duração, então preferi pela bicicleta porque tenho mais afinidade. Mesmo assim me preparei durante três meses, mas valeu cada pedalada”, comenta Tomi que seguiu com um grupo de amigos.