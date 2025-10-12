A cada passo, o cansaço transformado em superação e fé

Sol, chuva, calor, frio, bolhas no pé. Ser peregrino não significa apenas cumprir uma promessa, traçar um trajeto e seguir rumo ao Santuário de Aparecida como fazem milhares de pessoas todos os anos. É preciso preparo físico e espiritual para que esta jornada seja repleta de sentimento, prazer e diversão. Assim tem sido para muitos grupos que fazem questão de cumprir esta jornada de amor, de fé, e de superação.
Seja a pé, a cavalo ou de bicicleta, quem vive a experiência de encarar até 15 dias na estrada diz que as palavras faltam quando o assunto é descrever o momento: é preciso viver a experiência. Para Tomiara Silva de Brito, de 40 anos, o cansaço de pedalar por oito horas diárias durante cinco dias ficou pelo caminho quando percebeu que o destino estava próximo.
“Decidi enfrentar esse pedal porque sempre tive muita vontade de fazer o Caminho da Fé. Gostaria de ir caminhando, mas geralmente a peregrinação a pé tem 12 dias de duração, então preferi pela bicicleta porque tenho mais afinidade. Mesmo assim me preparei durante três meses, mas valeu cada pedalada”, comenta Tomi que seguiu com um grupo de amigos.
Além do cansaço físico, é necessário trabalhar o psicológico durante o caminho, pois a vontade de desistir às vezes aparece, além das mudanças constantes do tempo. “Encaramos dias de chuva intensa, sol escaldante, calor e muito frio. Vivemos todas as estações do ano no nosso percurso, mas superei medos e receios enormes neste caminho, como meu pânico das descidas. Fico com a sensação de que sou muito mais corajosa e forte do que eu imaginava.”
E se é para viver uma experiência, Karina Aparecida Palhari Maciel, de 45 anos, não hesitou em aceitar o convite de um amiga e, em 2024, decidiu encarar o desafio. Segundo ela, a preparação é muito mais emocional e psicológica do que física. “Claro que temos que respeitar os limites do corpo, mas quando você está determinado, a dor se torna pequena perto de todas as experiências vividas no trajeto.”
Mesmo com o cansaço dos 315 quilômetros em 10 dias, saindo de Águas da Prata percorrendo o interior de Minas Gerais rumo a Aparecida, ela não descarta a possibilidade de um novo desafio. Em julho de 2026 fará o caminho com familiares. “É muito difícil descrever a sensação. É preciso viver para entender o que é. É uma entrega, cada dia é um dia. É contemplar a natureza, o silêncio. Praticar o desprendimento e ver lugares que parecem existir apenas nos quadros. É sentir medo e encontrar forças, quando parece que não temos mais.”
Tomiara Brito pedalou oito horas por dia para percorrer o caminho
“É muito difícil descrever a sensação. É preciso viver para entender o que é”, diz Karina Aparecida
Veteranos
O casal Cristiane Aparecida Ienne Gutierrez, 48 anos e Luciano Gutierrez, 51 anos, já foi a Basílica de Aparecida pelo menos oito vezes. Casados há 29 anos e frequentadores da paróquia São José Operário, no Retiro, a peregrinação tem sido mais um momento de fé entre o casal.
Luciano foi o primeiro a fazer essa experiência e se apaixonou pelo caminho. O convite chegou várias vezes, mas foi em 2023 que Cristiane deixou o medo para trás e resolveu enfrentar o desafio. “A fé é o que nos impulsiona. O amor a Deus e à sua Mãe Maria Santíssima é o que nos dá forças para superar as dificuldades”, relata.
No final de cada dia o casal fica em pousadas para o descanso e repor as energias e, mesmo diante do cansaço, chegar ao Santuário é um misto de emoções. “Durante o trajeto temos os nossos momentos de oração do Santo Rosário, partilhas, momentos de paradas para a alimentação, para fotos, contemplação e meditação. Assim como Maria, durante o Caminho, aprendemos a perseverar nas dificuldades encontradas, a viver com amor e solidariedade e a manter o coração cheio de esperança e gratidão”, relata Luciano.
Não há um número exato de quantos peregrinos visitam a Basílica de Nossa Senhora todos os anos, mas para oferecer segurança a eles, seja os que partem de carro ou a pé, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) promove até esta segunda (13) a Operação Romaria Nossa Senhora Aparecida. A estimativa é de mais de 280 mil veículos nos principais trechos de acesso à região.
As informações sobre o Caminho da Fé podem ser obtidas pelo site oficial CAMINHO DA FÉ
Há anos, o casal Cristiane e Luciano Gutierrez faz o trajeto rumo ao Santuário de Aparecida