Gambiarra Samba mistura alegria e ritmo

O grupo Gambiarra Samba tem no repertório o verdadeiro samba raiz, resgatando músicas de mestres como Cartola, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Demônios da Garoa, Clara Nunes, Adoniran Barbosa, entre muitos outros ícones. Formado pelos amigos Mari Fávaro, Chico Neto, Cris Dafré, Peu Neto, Beto Frediani e Rodrigo Vieira, o grupo tem conquistado o público por conta da seletividade musical.

“A turma traz na bagagem experiências musicais diversas e que reforça e homenageia com muito respeito a essência do samba, que para eles é sinônimo de tradição, sentimento, alegria, diversidade, cultura e emoções”, diz Mari Fávaro.

Entre clássicos e preciosidades, o grupo é conhecido também por fazer uma "gambiarra musical" com seu estilo alegre e irreverente, adaptando ritmos diversos para o samba e trazendo também versões e canções da atualidade capazes de animar qualquer público.