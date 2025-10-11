Gambiarra Samba mistura alegria e ritmo

O grupo Gambiarra Samba tem no repertório o verdadeiro samba raiz, resgatando músicas de mestres como Cartola, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, Demônios da Garoa, Clara Nunes, Adoniran Barbosa, entre muitos outros ícones. Formado pelos amigos Mari Fávaro, Chico Neto, Cris Dafré, Peu Neto, Beto Frediani e Rodrigo Vieira, o grupo tem conquistado o público por conta da seletividade musical.
“A turma traz na bagagem experiências musicais diversas e que reforça e homenageia com muito respeito a essência do samba, que para eles é sinônimo de tradição, sentimento, alegria, diversidade, cultura e emoções”, diz Mari Fávaro.
Entre clássicos e preciosidades, o grupo é conhecido também por fazer uma "gambiarra musical" com seu estilo alegre e irreverente, adaptando ritmos diversos para o samba e trazendo também versões e canções da atualidade capazes de animar qualquer público.
Com pouco mais de um ano de trajetória, o grupo consolidou-se como uma família musical, espalhando diversão e autenticidade por onde passa. Mantém diferentes formatos para as apresentações, mas a essência de todos os integrantes permanece viva em cada performance, mantendo o estilo único e química natural.
Para fazer ainda mais a diferença, o grupo leva sempre o mascote do grupo: um saci, símbolo da travessura e de alegria que o grupo deixa por onde passa. Entre risadas e batuques, a diversão é garantida especialmente quando chega a hora de cantar a música que celebra o “saci rodopiando”, momento esperado e que já virou clássico.
Com samba raiz potente, irreverência e uma energia diferenciada, o Gambiarra Samba prova que samba é conexão e festa — e que a amizade e o talento transformam cada show em uma celebração memorável. Quer conhecer mais o grupo, acesse o Instagram: @gambiarrasamba
LEGENDA
gambiarra
O grupo usa a irreverência e experiência musical nas apresentações