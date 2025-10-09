Criminoso 'de carreira' vai para a cadeia mais uma vez

Um homem procurado pela Justiça com mandado de prisão preventiva por furto foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, na noite desta quarta-feira (8), em um ponto de tráfico de drogas no bairro Galeto, em Itatiba.

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela rua Arlindo Torso, quando se depararam com um homem no local. Ele tentou se evadir, mas acabou abordado pelos agentes.

Em checagem aos seus dados pessoais, os militares descobriram um mandado de prisão por furto. Ainda em averiguação, os PMs descobriram que ele ostenta ficha criminal com condenações por tráfico e reincidência no crime de furto.