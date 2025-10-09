09 de outubro de 2025
PRISÃO PREVENTIVA

Criminoso 'de carreira' vai para a cadeia mais uma vez

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão
Um homem procurado pela Justiça com mandado de prisão preventiva por furto foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, na noite desta quarta-feira (8), em um ponto de tráfico de drogas no bairro Galeto, em Itatiba.

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela rua Arlindo Torso, quando se depararam com um homem no local. Ele tentou se evadir, mas acabou abordado pelos agentes.

Em checagem aos seus dados pessoais, os militares descobriram um mandado de prisão por furto. Ainda em averiguação, os PMs descobriram que ele ostenta ficha criminal com condenações por tráfico e reincidência no crime de furto.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão, ficando à disposição da Justiça.

