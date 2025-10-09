Divisão Florestal extingue mais um incêndio na Serra do Japi

Guardas municipais da Divisão Florestal extinguiram na manhã desta quinta-feira (9), um incêndio na região do Condomínio Ermida, na Serra do Japi, em Jundiaí.

O fogo havia começado na noite de terça-feira (7). GMs passaram toda a quarta-feira (8) trabalhando no combate e conseguiram apagá-lo parcialmente.

À noite o fogo voltou a ganhar força e outra equipe precisou retornar ao local nesta quinta-feira para extingui-lo.