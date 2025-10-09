09 de outubro de 2025
COMBATE AO FOGO

Divisão Florestal extingue mais um incêndio na Serra do Japi

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
.
Participaram do combate as equipes dos plantões Alfa e Charlie
Participaram do combate as equipes dos plantões Alfa e Charlie

Guardas municipais da Divisão Florestal extinguiram na manhã desta quinta-feira (9), um incêndio na região do Condomínio Ermida, na Serra do Japi, em Jundiaí.

O fogo havia começado na noite de terça-feira (7). GMs passaram toda a quarta-feira (8) trabalhando no combate e conseguiram apagá-lo parcialmente.

À noite o fogo voltou a ganhar força e outra equipe precisou retornar ao local nesta quinta-feira para extingui-lo.

Participaram do combate as equipes das viaturas em 992 e 10090, dos plantões Alfa e Charlie.

