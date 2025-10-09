09 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRÁFICO

GMs apreendem mais de mil porções de drogas na 'favelinha'

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
583 pedras de crack, 386 porções de cocaína e 147 de maconha
583 pedras de crack, 386 porções de cocaína e 147 de maconha

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) apreenderam mais de mil porções de drogas no Jardim Corcovado, em área conhecida como 'favelinha', em Campo Limpo Paulista. O traficante conseguiu fugir.

Os GMs Hashiba e Alvico faziam patrulhamento de rotina, quando em um ponto de venda de entorpecentes, se depararam com um traficante carregando uma mochila. O criminoso correu para uma área de mata assim que avistou a viatura e conseguiu fugir.

Os guardas tentaram pegá-lo com perseguição a pé, mas sem sucesso. No percurso feito pelo bandido durante a fuga, os agentes localizaram a mochila abandonada por ele ao lado de uma árvore.

Na mochila havia 583 pedras de crack, 386 porções de cocaína, 147 porções de maconha, 34 porções de Skank e seis frascos de lança-perfume.

As drogas foram recolhidas e apresentadas na delegacia para registro da ocorrência e posterior investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários