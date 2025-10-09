GMs apreendem mais de mil porções de drogas na 'favelinha'

Guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) apreenderam mais de mil porções de drogas no Jardim Corcovado, em área conhecida como 'favelinha', em Campo Limpo Paulista. O traficante conseguiu fugir.
Os GMs Hashiba e Alvico faziam patrulhamento de rotina, quando em um ponto de venda de entorpecentes, se depararam com um traficante carregando uma mochila. O criminoso correu para uma área de mata assim que avistou a viatura e conseguiu fugir.
Os guardas tentaram pegá-lo com perseguição a pé, mas sem sucesso. No percurso feito pelo bandido durante a fuga, os agentes localizaram a mochila abandonada por ele ao lado de uma árvore.
Na mochila havia 583 pedras de crack, 386 porções de cocaína, 147 porções de maconha, 34 porções de Skank e seis frascos de lança-perfume.
As drogas foram recolhidas e apresentadas na delegacia para registro da ocorrência e posterior investigação da Polícia Civil.