EMEB Adelino Brandão promove Olimpíadas Especiais

A EMEB Adelino Brandão foi palco de um dia de integração e aprendizado por meio do festival das Olimpíadas Especiais do Brasil, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SME). A iniciativa faz parte do programa Escolas Unificadas, que tem como objetivo promover o respeito, a empatia e a inclusão de estudantes com deficiência por meio do esporte.

Durante todo o dia, os alunos da unidade participaram de diversas modalidades adaptadas, como vôlei sentado, corrida de cegos, arremesso de peso, futebol adaptado, esgrima e atletismo. A atividade marcou o encerramento de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o início do ano pelos professores de Educação Física, com o apoio de estagiários das universidades da cidade.

“O programa busca mostrar às crianças que os colegas com deficiência também são potentes, também são atletas. É um trabalho contínuo dos professores de Educação Física da rede, que têm se empenhado para tornar a inclusão uma realidade no dia a dia das escolas”, destacou Rodolfo Teixeira, coordenador da área de Educação Física da SME.