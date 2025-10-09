Prefeitura de Jundiaí garante ampliação de 200 cirurgias eletivas

A Prefeitura de Jundiaí conseguiu, junto ao Governo do Estado de São Paulo, ampliar a realização de cirurgias eletivas no Hospital Regional em 200 procedimentos por mês, um aumento de 20% na capacidade de atendimento da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O anúncio foi feito na última quarta-feira (8), durante encontro entre o prefeito Gustavo Martinelli, a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, e representantes do hospital.

A ampliação será possível graças a um convênio firmado entre o Estado e o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), responsável pela gestão do Hospital Regional. Entre as cirurgias que passam a ser realizadas em até 20 dias estão procedimentos ortopédicos, como artroplastias de quadril e joelho, além de cirurgias orificiais, urológicas, cardiovasculares e de colecistectomia (remoção da vesícula biliar).