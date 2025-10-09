Prefeitura de Jundiaí garante ampliação de 200 cirurgias eletivas

A Prefeitura de Jundiaí conseguiu, junto ao Governo do Estado de São Paulo, ampliar a realização de cirurgias eletivas no Hospital Regional em 200 procedimentos por mês, um aumento de 20% na capacidade de atendimento da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O anúncio foi feito na última quarta-feira (8), durante encontro entre o prefeito Gustavo Martinelli, a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, e representantes do hospital.
A ampliação será possível graças a um convênio firmado entre o Estado e o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), responsável pela gestão do Hospital Regional. Entre as cirurgias que passam a ser realizadas em até 20 dias estão procedimentos ortopédicos, como artroplastias de quadril e joelho, além de cirurgias orificiais, urológicas, cardiovasculares e de colecistectomia (remoção da vesícula biliar).
“Desde o início do ano, trabalhamos para ampliar o atendimento de saúde à população, reduzir as filas e desafogar o Hospital São Vicente. Essa nova oferta de 200 cirurgias no Regional representa um avanço importante para a região”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Além do aumento na realização de cirurgias, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, informou que a região deve receber também novos leitos hospitalares. “Estamos oferecendo mais de 240 leitos para aprimorar a assistência à saúde. Este é o compromisso do governador Tarcísio de Freitas: fortalecer o SUS e garantir melhor atendimento no Estado de São Paulo”, ressaltou.
A secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, destacou a importância da parceria para o município. “Essa ampliação representa um aporte importante para qualificar o atendimento e equalizar as filas de espera. Temos avançado em várias frentes para melhorar os serviços de saúde da região, e essa cooperação com a Secretaria de Estado tem trazido soluções concretas para os desafios locais”, afirmou.