09 de outubro de 2025
HOSPITAL REGIONAL

Prefeitura de Jundiaí garante ampliação de 200 cirurgias eletivas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Reunião realizada entre representantes da Prefeitura de Jundiaí, representes do Hospital Regional e do Governo do Estado
Reunião realizada entre representantes da Prefeitura de Jundiaí, representes do Hospital Regional e do Governo do Estado

A Prefeitura de Jundiaí conseguiu, junto ao Governo do Estado de São Paulo, ampliar a realização de cirurgias eletivas no Hospital Regional em 200 procedimentos por mês, um aumento de 20% na capacidade de atendimento da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O anúncio foi feito na última quarta-feira (8), durante encontro entre o prefeito Gustavo Martinelli, a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, e o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, e representantes do hospital.

A ampliação será possível graças a um convênio firmado entre o Estado e o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL), responsável pela gestão do Hospital Regional. Entre as cirurgias que passam a ser realizadas em até 20 dias estão procedimentos ortopédicos, como artroplastias de quadril e joelho, além de cirurgias orificiais, urológicas, cardiovasculares e de colecistectomia (remoção da vesícula biliar).

“Desde o início do ano, trabalhamos para ampliar o atendimento de saúde à população, reduzir as filas e desafogar o Hospital São Vicente. Essa nova oferta de 200 cirurgias no Regional representa um avanço importante para a região”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

Além do aumento na realização de cirurgias, o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, informou que a região deve receber também novos leitos hospitalares. “Estamos oferecendo mais de 240 leitos para aprimorar a assistência à saúde. Este é o compromisso do governador Tarcísio de Freitas: fortalecer o SUS e garantir melhor atendimento no Estado de São Paulo”, ressaltou.

A secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, destacou a importância da parceria para o município. “Essa ampliação representa um aporte importante para qualificar o atendimento e equalizar as filas de espera. Temos avançado em várias frentes para melhorar os serviços de saúde da região, e essa cooperação com a Secretaria de Estado tem trazido soluções concretas para os desafios locais”, afirmou.

