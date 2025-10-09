Dia das Crianças: comércio de rua de Jundiaí atende até 18h

O comércio de Jundiaí tem horário especial neste sábado (11), com atendimento até as 18h nas lojas do Centro e dos bairros. Oportunidade para quem deseja comprar o presente do Dia das Crianças, celebrado no domingo (12).

O funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio). Já no domingo (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, os lojistas que desejarem atender deverão solicitar sua adesão ao Sincomercio.

Expectativa

O Sincomercio Jundiaí e Região projeta que as vendas na região para o Dia das Crianças possam aumentar em até 3% em relação ao ano anterior. Entre os produtos que devem ter maior procura estão: brinquedos, bicicletas, vestuário infantil, sapato infantil e livros. “Esse é o momento para os lojistas destacarem os produtos nas vitrines, investir em promoções para data e diversificar os meios de pagamento. Esperamos um movimento positivo nesta data que serve para sinalizar o comércio para o Natal, o principal período de vendas”, pontua Maltoni.

Programação