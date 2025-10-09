Dia das Crianças: comércio de rua de Jundiaí atende até 18h

O comércio de Jundiaí tem horário especial neste sábado (11), com atendimento até as 18h nas lojas do Centro e dos bairros. Oportunidade para quem deseja comprar o presente do Dia das Crianças, celebrado no domingo (12).
O funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio). Já no domingo (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, os lojistas que desejarem atender deverão solicitar sua adesão ao Sincomercio.
Expectativa
O Sincomercio Jundiaí e Região projeta que as vendas na região para o Dia das Crianças possam aumentar em até 3% em relação ao ano anterior. Entre os produtos que devem ter maior procura estão: brinquedos, bicicletas, vestuário infantil, sapato infantil e livros. “Esse é o momento para os lojistas destacarem os produtos nas vitrines, investir em promoções para data e diversificar os meios de pagamento. Esperamos um movimento positivo nesta data que serve para sinalizar o comércio para o Natal, o principal período de vendas”, pontua Maltoni.
Programação
Para celebrar a data festiva, o Sincomercio e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) promoverão uma ação especial no Mercadão da Vila Arens (rua Prof. João Luiz de Campos, 210), em Jundiaí. A programação começa às 10h com a presença de personagens infantis, como o icônico casal Mickey e Minnie, distribuição de bexigas e apresentação circense ‘Tem Palhaço Aí?’ com as artistas do Grupo Cena 4, das 12h às 13h30, com apoio cultural do Sesc Jundiaí.
“Nossas ações mensais visam atrair os consumidores para o comércio e promover entretenimento a todos, inclusive aos funcionários e empresários”, afirma Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e CDL Jundiaí.
Serviço
Data: Sábado (11)
Programação: a partir das 10h: presença de personagens infantis e distribuição de bexigas;
das 12 às 13h30: apresentação das artistas circenses da Cia. TD Artes
Local: Mercadão da Vila Arens (rua Prof. João Luiz de Campos, 210), Jundiaí
Realização: Sincomercio e CDL Jundiaí com apoio cultural do Sesc Jundiaí