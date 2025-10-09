09 de outubro de 2025
BANDIDO

Criminoso condenado é preso por PMs ao sair de um cortiço

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Ele foi preso e levado para o sistema prisional para cumprir sua pena
Um traficante condenado, com pena restante a cumprir de quase dois anos de cadeia, foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, ao sair de um cortiço, no bairro São Francisco, em Itatiba, na madrugada desta quinta-feira (9).

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela Travessa Alexandre Rossi, quando notaram um homem saindo de um cortiço. Este, por sua vez, se assustou com viatura, abaixou a cabeça e ficou 'aguardando' a abordagem, o que de fato aconteceu.

Durante os questionamentos, ele logo confessou que morava no local e que sabia de sua condição de procurado da Justiça - a consulta aos seus dados pessoais comprovaram o mandado de prisão, por tráfico de drogas.

O criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

