Criminoso condenado é preso por PMs ao sair de um cortiço

Um traficante condenado, com pena restante a cumprir de quase dois anos de cadeia, foi capturado por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, ao sair de um cortiço, no bairro São Francisco, em Itatiba, na madrugada desta quinta-feira (9).

O cabo Spencer e soldado Matos faziam patrulhamento pela Travessa Alexandre Rossi, quando notaram um homem saindo de um cortiço. Este, por sua vez, se assustou com viatura, abaixou a cabeça e ficou 'aguardando' a abordagem, o que de fato aconteceu.

Durante os questionamentos, ele logo confessou que morava no local e que sabia de sua condição de procurado da Justiça - a consulta aos seus dados pessoais comprovaram o mandado de prisão, por tráfico de drogas.