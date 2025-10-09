Marido é preso por agressão por não aceitar o fim do casamento

Um homem foi preso por violência doméstica contra sua esposa, no bairro Santo Antônio, em Campo Limpo Paulista, na noite desta quarta-feira (8), suspeito de agredi-la porque não aceitava o fim do casamento. A prisão foi feita por guardas municipais.

A GM foi chamada para atender a ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem no local, os guardas Mauro e Barros fizeram contato com a vítima, de 37 anos.

Assustada, ela contou que havia comunicado ao marido, de 34 anos, sobre sua intenção em se separar, e, nesse momento, ele ficou agressivo. Houve uma discussão, seguida de agressões, razão pela qual ela chamou a Guarda.