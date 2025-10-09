09 de outubro de 2025
SUSPEITO

Marido é preso por agressão por não aceitar o fim do casamento

Por Fábio Estevam | Polícia
Houve uma discussão, seguida de agressões, razão pela qual ela chamou a GM

Um homem foi preso por violência doméstica contra sua esposa, no bairro Santo Antônio, em Campo Limpo Paulista, na noite desta quarta-feira (8), suspeito de agredi-la porque não aceitava o fim do casamento. A prisão foi feita por guardas municipais.

A GM foi chamada para atender a ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem no local, os guardas Mauro e Barros fizeram contato com a vítima, de 37 anos.

Assustada, ela contou que havia comunicado ao marido, de 34 anos, sobre sua intenção em se separar, e, nesse momento, ele ficou agressivo. Houve uma discussão, seguida de agressões, razão pela qual ela chamou a Guarda.

O marido foi questionado e negou as agressões, alegando que apenas havia discutido com a esposa.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante.

