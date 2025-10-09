Além da saúde pública em risco, bebida falsificada afeta negócios

Somente na região de Campinas, algumas operações foram feitas pelas autoridades nos últimos 30 dias, antes mesmo da explosão do caso de bebidas misturadas com metanol, que chamam ainda mais atenção para esse sério problema. No dia 30 de setembro, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 17,7 mil produtos durante uma operação para combater a falsificação de bebidas alcoólicas em Americana. Em outra ação, no início de setembro, a Guarda Municipal de Campinas deteve dez pessoas suspeitas de falsificação de bebidas e venda de produtos vencidos. A operação encontrou irregularidades em 35 dos 120 estabelecimentos comerciais vistoriados na cidade.

Com mortes já confirmadas – outras em investigação – e duas dezenas de casos sob investigação no Brasil, a venda de bebidas batizadas com metanol colocou o país em estado de alerta. Além da apreensão do consumidor, os casos estão impactando os negócios, principalmente nos setores de bares, restaurantes, adegas e eventos. O problema de saúde pública também deflagrou diversas ações dos órgãos públicos para fechar locais que produzem e comercializam bebidas falsificadas.

Segundo dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), em 2024, a falsificação de bebidas e outros produtos no Brasil atingiu R$ 471 bilhões. Na região de Campinas, os prejuízos foram de R$ 38,9% bilhões para as empresas e ao mercado. O volume regional representou um aumento de 27% em relação ao ano de 2023, colocando a região no sétimo lugar do ranking nacional de pirataria. Entre os produtos com maior índice de falsificação estão as bebidas alcoólicas. Outro dado alarmante é da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), que estima que 1 a cada 5 garrafas de uísque ou vodca comercializadas no país é falsa.

Andréa Miom, diretora do escritório regional de Jundiaí da Vilage Marcas e Patentes Campinas, ressalta que a produção e comercialização de bebidas falsificadas e batizadas com produtos ilegais, como metanol, é considerada crime. “É um crime praticado não somente por quem fabrica, mas também por quem expõe e comercializa esses produtos, que pode ser condenado por omissão e responsabilidades”, alerta.

“No caso das empresas, a falsificação de bebidas também tem implicações econômicas, pois ela viola as leis de marcas e patentes pela concorrência desleal, prejudicando o caixa e a imagem de empresas idôneas, trazendo danos materiais e morais para as empresas que investem em pesquisas, desenvolvimento de produtos, marketing e até em registros de marcas e patentes”, explica Andréa.