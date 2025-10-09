Louveira recebe neste sábado o 7º Encontro de Ferreomodelismo

A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Cultura e Eventos, e o grupo de ferreomodelismo de Loueira promovem o 7º Encontro de Ferreomodelismo de Louveira, que acontece gratuitamente no próximo sábado, dia 11, na Subestação de Energia Eng. Francisco de Monlevade (rua Armando Steck, 184 - Centro), das 9h às 18h.
A primeira edição do evento em Louveira foi realizada em 2017. Com o grande sucesso de público, o evento chega à 7ª edição, agora acontecendo na Subestação Ferroviária.
Além de receber amantes do hobby de toda a região, o evento é uma excelente oportunidade para toda a família e contará com praça de alimentação, atrações musicais, Espaço Kids e lindas réplicas de estações ferroviárias e maquetes, que encantarão crianças e adultos.
Os visitantes apreciarão também uma exposição de acervo de miniaturas, visita ao acervo e patrimônio ferroviário, Biblioteca Municipal, conhecerão algumas maquetes e dioramas, artigos de modelismo, artesanato e poderão obter informações sobre este hobby.
CURIOSIDADE: O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros por grandes ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.