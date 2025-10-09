Louveira recebe neste sábado o 7º Encontro de Ferreomodelismo

A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria de Cultura e Eventos, e o grupo de ferreomodelismo de Loueira promovem o 7º Encontro de Ferreomodelismo de Louveira, que acontece gratuitamente no próximo sábado, dia 11, na Subestação de Energia Eng. Francisco de Monlevade (rua Armando Steck, 184 - Centro), das 9h às 18h.

A primeira edição do evento em Louveira foi realizada em 2017. Com o grande sucesso de público, o evento chega à 7ª edição, agora acontecendo na Subestação Ferroviária.

Além de receber amantes do hobby de toda a região, o evento é uma excelente oportunidade para toda a família e contará com praça de alimentação, atrações musicais, Espaço Kids e lindas réplicas de estações ferroviárias e maquetes, que encantarão crianças e adultos.