Cetesb prorroga suspensão das queimadas controladas

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), prorrogou até 31 de outubro a suspensão de todas as autorizações de queima controlada no estado. A medida vale para a palha da cana-de-açúcar, queimas agrícolas e fitossanitárias (para controle de pragas) e foi adotada devido ao período de estiagem e do risco de incêndios florestais.

“As suspensões temporárias ajudam a conter focos de fogo em áreas agrícolas e de vegetação nativa, especialmente em momentos em que o tempo seco e o vento aumentam a propagação das chamas. É uma ação simples, mas que tem grande impacto na proteção ambiental e na saúde da população”, afirmou o diretor de Controle e Licenciamento Ambiental da Cetesb, Adriano Queiroz.

Durante o período de suspensão, novos pedidos de autorização não serão aceitos. O prazo poderá ser novamente estendido caso a estiagem continue ou as condições meteorológicas permaneçam desfavoráveis.