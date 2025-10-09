Jundiaí Feito à Mão está no clima do Dia das Crianças e Halloween

As tradicionais feiras do Jundiaí feito à Mão desta semana entraram no clima das festas do mês de outubro e garantem para os visitantes e clientes o que há de mais criativo dentro das temáticas do Dia das Crianças e Halloween.
Montadas no Centro e no Paço Municipal, as bancas do programa da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) são opção para se garantir o presente da criançada e dos amigos, além de fomentar a produção criativa dos artesãos da cidade.
Na feira do Centro – posicionada na rua Barão de Jundiaí, na altura da Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) –, além das tradicionais bancas com bolsas, crochês, bordados, caixas decoradas, amigurumi, itens em couro, bijuterias, artes místicas e exotéricas, os visitantes também encontram as peças temáticas.
Na banca da Mia Vovó, que sempre garante o melhor em costura criativa, os itens de Halloween são abóboras, bruxas, espantalhos, magos e morcegos, nas mais diversas funcionalidades: desde peças de decoração e enfeites, até aparador de porta e porta doces.
Em visita ao Centro, Rute dos Reis, de Franco da Rocha, foi uma das apreciadoras da temática e aproveitou para garantir seu presente. “Eu vim para Jundiaí em busca mesmo de artesanato e me deparei, de surpresa, com esta feira. Aproveitei para comprar uma bruxinha de enfeite. Gosto do tema, de bruxas, morcegos e abóboras”, comentou a grafiteira.
Já na banca da Solange Manoel, ainda no Centro, as bonecas de feltro e de pano são a garantia do melhor presente de Dia das Crianças. “Faço parte do programa desde o início. Agora em outubro é assim, no começo do mês são mais os adultos que compram, para se recordar da infância. Depois, mais perto do dia mesmo, daí é que vem a criançada para garantir o seu presente”, explicou a artesã.
A feira no Paço Municipal segue até esta sexta-feira (10), durante o expediente de funcionamento. Já no Centro, a feira segue até o sábado (11), inclusive como parte, na sexta-feira (10), da programação da Sexta no Centro.