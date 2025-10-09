Jundiaí Feito à Mão está no clima do Dia das Crianças e Halloween

As tradicionais feiras do Jundiaí feito à Mão desta semana entraram no clima das festas do mês de outubro e garantem para os visitantes e clientes o que há de mais criativo dentro das temáticas do Dia das Crianças e Halloween.

Montadas no Centro e no Paço Municipal, as bancas do programa da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Smaat) são opção para se garantir o presente da criançada e dos amigos, além de fomentar a produção criativa dos artesãos da cidade.

Na feira do Centro – posicionada na rua Barão de Jundiaí, na altura da Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) –, além das tradicionais bancas com bolsas, crochês, bordados, caixas decoradas, amigurumi, itens em couro, bijuterias, artes místicas e exotéricas, os visitantes também encontram as peças temáticas.