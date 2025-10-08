DIG de Jundiaí descobre central de adulteração e apreende BMWs

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, descobriu nesta quarta-feira (8), no bairro Santa Terezinha, em Várzea Paulista, um galpão utilizado por criminosos para adulterar sinais identificadores de veículos roubados e furtados. Um homem de 24 anos foi preso e dois motores e dos veículos BMW foram apreendidos.
O esquema de adulteração de sinais identificadores foi descoberto após denúncia anônima, informando que um galpão estaria sendo utilizado para práticas ilícitas relacionadas a esse fim. Policiais civis se dirigiram ao local e, após monitoramento, observaram a saída de um veículo Fiat/Toro, que foi acompanhado discretamente até uma oficina mecânica.
Os agentes efetuaram a abordagem e encontraram dois motores de veículos BMW na caçamba da Fiat/Toro. O condutor do carro declarou ser funcionário de uma loja de veículos, situada em Várzea Paulista, e que estaria cumprindo ordens de seu patrão para transportar os motores até a oficina mecânica em Jundiaí.
Na vistoria dos motores, os policiais constataram que um deles estava com a numeração suprimida e o outro apresentava sinais de solda, indicando possível inserção de nova identificação. Na oficina, foram localizados dois veículos BMW X1, ambos sem motores, sendo um de cor branca e outro azul. "As evidências apontam que os envolvidos pretendiam remover a numeração original de um dos motores e inseri-la em outro, com o objetivo de mascarar a origem dos componentes e reinstalá-los nos veículos, prática que configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor", disse o delegado José Ricardo Arruda Marchetti.
Os investigadores também fizeram incursão no galpão de onde o suspeito saiu com os dois motores - a reportagem não conseguiu saber se no galpão foram encontrados outros indícios de funcionamento da central de adulteração.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à DIG, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e esclarecer a origem dos motores e veículos.