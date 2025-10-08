DIG de Jundiaí descobre central de adulteração e apreende BMWs

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), de Jundiaí, descobriu nesta quarta-feira (8), no bairro Santa Terezinha, em Várzea Paulista, um galpão utilizado por criminosos para adulterar sinais identificadores de veículos roubados e furtados. Um homem de 24 anos foi preso e dois motores e dos veículos BMW foram apreendidos.

O esquema de adulteração de sinais identificadores foi descoberto após denúncia anônima, informando que um galpão estaria sendo utilizado para práticas ilícitas relacionadas a esse fim. Policiais civis se dirigiram ao local e, após monitoramento, observaram a saída de um veículo Fiat/Toro, que foi acompanhado discretamente até uma oficina mecânica.

Os agentes efetuaram a abordagem e encontraram dois motores de veículos BMW na caçamba da Fiat/Toro. O condutor do carro declarou ser funcionário de uma loja de veículos, situada em Várzea Paulista, e que estaria cumprindo ordens de seu patrão para transportar os motores até a oficina mecânica em Jundiaí.