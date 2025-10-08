Jundiaí recorre ao STF para manter adicional de periculosidade

A Prefeitura de Jundiaí apresentou recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra uma liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que determinou a suspensão do pagamento do adicional de periculosidade aos agentes da Guarda Municipal, os agentes de trânsito e fiscalização do comércio.

O pedido de suspensão foi protocolado pela Secretaria de Justiça e Cidadania, em função da discordância com a decisão judicial. Segundo Gleison Lopes, secretário da pasta, a administração municipal usará todos os recursos jurídicos disponíveis para defender o pagamento do benefício.

“A administração municipal considera a gratificação uma justa recompensa pelos riscos inerente às atividades desempenhadas pelos agentes. A decisão também está alinhada a precedentes do STF que reconhecem a periculosidade em funções relacionadas à segurança pública”, destacou o secretário.