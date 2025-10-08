Projeto ‘Arte de Inovar’ reúne 600 estudantes nesta quinta (9)

O auditório da Escola Estadual Profª Maria de Lourdes de França Silveira ficou lotado nesta quarta-feira (8) para o primeiro dia do projeto cultural “Arte de Inovar com Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade”, que reuniu cerca de 600 estudantes em uma programação que uniu arte, criatividade e consciência ambiental.

A abertura contou com a apresentação do espetáculo teatral “Água à Vista”, da Cia. de Teatro Parafernália, que abordou de forma leve e reflexiva a importância da preservação da água e do meio ambiente. A peça serviu como inspiração para a segunda etapa da iniciativa, que acontece nesta quinta-feira (9): o ideathon, uma maratona criativa em que os estudantes trabalharão em equipe para propor soluções sustentáveis.

Durante a dinâmica, os alunos serão divididos em equipes e apresentarão suas propostas em formato de pitch para uma banca de jurados, que avaliará os projetos conforme critérios de criatividade, viabilidade e impacto positivo. As melhores soluções serão premiadas com troféus e certificados, e todos os participantes receberão uma revista educativa sobre inovação, sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.