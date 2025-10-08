Projeto ‘Arte de Inovar’ reúne 600 estudantes nesta quinta (9)

O auditório da Escola Estadual Profª Maria de Lourdes de França Silveira ficou lotado nesta quarta-feira (8) para o primeiro dia do projeto cultural “Arte de Inovar com Maratona de Inovação – Edição Sustentabilidade”, que reuniu cerca de 600 estudantes em uma programação que uniu arte, criatividade e consciência ambiental.
A abertura contou com a apresentação do espetáculo teatral “Água à Vista”, da Cia. de Teatro Parafernália, que abordou de forma leve e reflexiva a importância da preservação da água e do meio ambiente. A peça serviu como inspiração para a segunda etapa da iniciativa, que acontece nesta quinta-feira (9): o ideathon, uma maratona criativa em que os estudantes trabalharão em equipe para propor soluções sustentáveis.
Durante a dinâmica, os alunos serão divididos em equipes e apresentarão suas propostas em formato de pitch para uma banca de jurados, que avaliará os projetos conforme critérios de criatividade, viabilidade e impacto positivo. As melhores soluções serão premiadas com troféus e certificados, e todos os participantes receberão uma revista educativa sobre inovação, sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Realizado pela Loa Produções Culturais, em parceria com o Ministério da Cultura e apoio da Prefeitura de Jundiaí e Messer Gases Brasil, o projeto propõe uma experiência inovadora que combina atividades artísticas e dinâmicas de inovação para inspirar os jovens a desenvolver soluções sustentáveis para o futuro.
Para o diretor de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Tiago Antunes, iniciativas como essa fortalecem o ecossistema de inovação de Jundiaí e incentivam a formação de novas gerações mais conscientes e criativas. “A proposta do projeto dialoga diretamente com o que Jundiaí vem construindo na área de ciência, tecnologia e inovação: preparar os jovens para pensar de forma crítica e buscar soluções para os desafios reais da sociedade. Ver essa energia dentro das escolas, unindo arte, sustentabilidade e tecnologia, é um passo importante para formar cidadãos transformadores”, destacou Tiago.
Segundo Andréia Nunes, coordenadora geral da Loa Produções Culturais, o primeiro dia superou as expectativas. “Foi lindo ver a escola cheia, com os jovens atentos, se divertindo e, ao mesmo tempo, refletindo sobre temas tão importantes. A arte tem esse poder de tocar e inspirar, e é exatamente isso que queremos: que amanhã eles usem toda essa energia para criar ideias que façam a diferença”, destacou.
O ideathon será conduzido por Wellington Sacheti, coordenador de inovação e facilitador da atividade, que acompanhará o processo de desenvolvimento das propostas. “Hoje eles puderam aprender com o teatro, se identificar com os personagens e com as situações. Amanhã é o momento de transformar tudo isso em solução. Nossa expectativa é ver ideias criativas e possíveis, que mostrem o quanto esses jovens são capazes de pensar o futuro de um jeito mais consciente”, afirmou.