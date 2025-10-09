Várzea realiza 1ª edição da Fens com foco no empreendedorismo

Com o objetivo de impulsionar o comércio e promover a integração entre empreendedores, Várzea Paulista realiza a 1ª edição da Feira de Negócios e Serviços (Fens) reunindo 90 profissionais das mais diferentes áreas. Promovido pela Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, o evento segue os moldes da Fens de Jundiaí, que terá nova edição em 2026.

De acordo com o gestor de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, Fernando Pasqualino, a realização da feira representa um marco para o município. “A feira será um espaço para fortalecer o empreendedorismo local, incentivar a inovação e aproximar a população dos produtos e serviços oferecidos em nossa cidade. A iniciativa valoriza quem empreende em Várzea Paulista e estimula o desenvolvimento econômico sustentável”, afirmou.

O evento contará com a participação de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas, empresas de pequeno porte, profissionais autônomos e instituições sem fins lucrativos. É o caso do casal Leandro Henrique Scardovelli Rodrigues, de 43 anos, e Gisele Silva Scardovelli Rodrigues, de 41, sócios de uma empresa de vendas de ferramentas específicas para manufatura de peças e especializada em serviços de reparos, aberta em 2022.