09 de outubro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
COMÉRCIO FORTE

Várzea realiza 1ª edição da Fens com foco no empreendedorismo

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
José Leandro Ferreira aproveitou os 25 anos de experiência com instalação elétrica para empreender na área de geração de energia solar
José Leandro Ferreira aproveitou os 25 anos de experiência com instalação elétrica para empreender na área de geração de energia solar

Com o objetivo de impulsionar o comércio e promover a integração entre empreendedores, Várzea Paulista realiza a 1ª edição da Feira de Negócios e Serviços (Fens) reunindo 90 profissionais das mais diferentes áreas. Promovido pela Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, o evento segue os moldes da Fens de Jundiaí, que terá nova edição em 2026. 

De acordo com o gestor de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, Fernando Pasqualino, a realização da feira representa um marco para o município. “A feira será um espaço para fortalecer o empreendedorismo local, incentivar a inovação e aproximar a população dos produtos e serviços oferecidos em nossa cidade. A iniciativa valoriza quem empreende em Várzea Paulista e estimula o desenvolvimento econômico sustentável”, afirmou.

O evento contará com a participação de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas, empresas de pequeno porte, profissionais autônomos e instituições sem fins lucrativos. É o caso do casal Leandro Henrique Scardovelli Rodrigues, de 43 anos, e Gisele Silva Scardovelli Rodrigues, de 41, sócios de uma empresa de vendas de ferramentas específicas para manufatura de peças e especializada em serviços de reparos, aberta em 2022. 

Para eles, participar da Fens é uma vitrine. “Entendi que poderia ajudar os empresários e líderes do setor com minhas consultorias e estratégias. Queremos divulgar nossa marca com vendas de produtos e serviços diretas e indiretamente formando e guiando todos participantes do nosso Nicho de mercado para um futuro melhor”, ressalta Leandro.

Leandro Scardovelli Rodrigues e Gisele Scardovelli Rodrigues estão entre os 90 expositores da 1ª edição da Fens em Várzea Paulista

Outro participante da feira será o empreendedor José Leandro Ferreira, de 44 anos. O empresário aproveitou o crescimento das instalações de energia solar e abriu o próprio negócio em 2021. “Trabalho há mais de 25 anos com instalações elétricas, estava cansado de trabalhar como CLT e vi a oportunidade de mudar o rumo da minha vida e da minha carreira. Quero mostrar as vantagens da energia solar que além de sustentável traz uma economia gigante para o consumidor”, completa.

Serviço 

A feira será realizada nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, das 9h às 20h, no Espaço Cidadania (Avenida Ipiranga, nº 151 – Centro).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários