Portal Jundiaí Empreendedora tem 2,2 mil vagas de emprego abertas

O Portal Jundiaí Empreendedora está com 2.290 vagas de emprego disponíveis na cidade, abrangendo diversos setores e níveis de qualificação, uma excelente oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as oportunidades oferecidas estão cargos como pedagogo, auxiliar de creche, porteiro, jardineiro, auxiliar administrativo entre outras vagas.

Inclusão e oportunidades