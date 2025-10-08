Em audiência pública, prefeitura apresenta PPA à população

A Prefeitura de Jundiaí realiza nesta quarta-feira (8), às 18h, na Câmara Municipal, a audiência pública de apresentação do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O encontro será aberto ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Jundiaí, nos canais 12.2 UHF, 4 da NET, e também pelo canal da Câmara no YouTube.

O PPA é o instrumento que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de quatro anos, orientando a elaboração das leis orçamentárias anuais e o planejamento das políticas públicas municipais.

A construção do documento contou com ampla participação popular, por meio de formulários on-line, reuniões presenciais nos bairros e colaboração de conselhos municipais e entidades representativas. Ao todo, foram registradas mais de duas mil contribuições durante a fase de consulta pública, reforçando o caráter participativo do planejamento.