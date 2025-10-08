Santa Casa de Itatiba procura empresas parceiras na região

A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba está lançando o programa de parcerias "De Coração Para Coração". O objetivo é estabelecer parcerias com empresas e serviços, que possam impactar no dia a dia da Irmandade, além de oferecer benefícios para colaboradores e pacientes do hospital.
"A iniciativa é convidar empresas que possam, tanto melhorar o dia a dia do hospital, quanto trazer benefícios aos nossos mais de 600 colaboradores e 8 mil pacientes atendidos por nós, todos os dias”, explica Kaue Demczuk , gestor estratégico da Santa Casa.
Empresa do ramo de elétrica alinha ações
A primeira a aderir ao "De Coração Para Coração" é a Monter, empresa do ramo de produção e engenharia de quadros elétricos e, desde 2007, estabelecida em Itatiba.
"Para nós, da Monter, é uma grande alegria estabelecer este contato com esta instituição centenária, que é a Santa Casa. É uma prova de amor e carinho da empresa para a cidade de Itatiba. Contem conosco!”, comenta Amanda Perroni, assistente de marketing da marca.
A Monter vem se destacando no mercado como referência na fabricação de painéis e quadros elétricos de baixa e média tensão, desenvolvendo soluções com tecnologia, qualidade e confiabilidade.
Por isso, no último dia 25 de setembro, representantes da empresa fizeram uma visita guiada ao hospital. Além de Kaue e Amanda, estiveram presentes na ocasião: Jóver Navarro Camacho (gestor de infraestrutura da Santa Casa), Carlos Alberto Gonçalves Lemes Junior (assessor de imprensa e relações públicas da Santa Casa), Márcia Franco (coordenadora de RH) e Luis Sachetto (coordenador de engenharia), esses dois últimos, também colaboradores da Monter.
Como ser um parceiro da Santa Casa de Itatiba
Se sua empresa quer participar do programa de parcerias, envie um e-mail para: comunicacao@santacasadeitatiba.org.br, e escrever no campo “assunto” da mensagem, o nome e o ramo da empresa. No corpo do texto, os interessados podem explicar como seu produto pode ajudar a Santa Casa. São aceitas empresas de cidades como Itatiba, Jundiaí, Campinas, São Paulo e municípios próximos.
Fundada em 1899, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes de verbas públicas e privadas. O hospital realiza atendimentos 24 horas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo referência na região em serviços hospitalares.