Bom Prato vai servir cardápio especial de Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, o restaurante popular do Programa Bom Prato, em Jundiaí, vai servir, nesta sexta-feira (10), um cardápio especial recheado de comidas que fazem sucesso entre a criançada. Outros pontos de atendimento no estado também servirão cardápio especial na sexta-feira.

Entre as delícias do dia, estarão carne louca, macarrão de pizza, nhoque, sobrecoxa assada com mostarda e mel e lagarto ao molho madeira. Para adoçar a comemoração, o menu traz pudim de chocolate com confete, cone trufado de doce de leite, pão de mel com chocolate e outras sobremesas irresistíveis.

Celebrado em 12 de outubro, o Dia das Crianças é uma data de alegria, mas também um lembrete da importância de garantir os direitos e o bem-estar de meninos e meninas. Por isso, o Bom Prato antecipou a festa: além de refeições saudáveis e acessíveis, as unidades da região oferecem um ambiente acolhedor, que valoriza o cuidado e a celebração em família.