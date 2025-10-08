Jundiaí tem 2º caso de intoxicação por metanol em investigação

Jundiaí permanece, na tarde desta quarta-feira (8), com o registro de um caso positivo para intoxicação por metanol. O paciente — um homem de 37 anos – continua internado no Hospital São Vicente. Em cumprimento à LGPD, demais dados do paciente não podem ser fornecidos.

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa que o segundo caso de metanol em investigação no município ainda aguarda resultado de exames. O paciente é um homem, de 25 anos, morador de Jundiaí, que esteve internado no Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, tendo tido alta no último dia 5.

Mantendo o princípio da transparência, havendo a confirmação, será feita a divulgação nos canais oficiais da Prefeitura. Acerca das ações de fiscalização, a Vigilância Sanitária mantém ações preventivas em estabelecimentos que comercializam bebidas, com o objetivo de garantir a segurança dos consumidores e prevenir riscos à saúde. As fiscalizações são realizadas tanto de forma programada quanto mediante denúncias, por meio do 156, e notificação de casos suspeitos e/ou confirmados de intoxicação.