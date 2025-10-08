Mais de 20 mil espécies de borboletas são registradas em pesquisa

A Base Ecológica da Serra do Japi recebeu, nesta semana, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e uma estudante panamenha para a continuidade de um dos mais longos estudos sobre borboletas frugívoras em andamento na América Latina. Coordenado pelo professor André Victor Lucci Freitas, o grupo realiza há 14 anos um monitoramento contínuo na floresta jundiaiense, um trabalho de relevância internacional para compreender as relações entre biodiversidade e mudanças climáticas.

Segundo o biólogo André Tacioli, técnico de laboratório da Unicamp e integrante do projeto, os registros de borboletas na Serra remontam ao início da década de 1990. “No livro de 1992, o professor Brown já havia registrado cerca de 600 espécies e estimava entre 700 e 800 espécies na região. Nosso grupo trabalha com as borboletas frugívoras, aquelas cujos adultos não visitam flores, e já registramos mais de 100 espécies apenas nesse monitoramento”, explica.

O estudo utiliza cinquenta armadilhas distribuídas em cinco trilhas, metade no sub-bosque e metade no dossel, a parte mais alta da floresta. A metodologia permite comparar as comunidades em diferentes camadas e revelar padrões de comportamento e diversidade.