ITATIBA

SpidCup encerra temporada com recordes e arquibancadas lotadas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
A etapa final do campeonato de arrancada mais charmoso do Brasil foi marcada por altas temperaturas, disputas acirradas e a quebra de recordes
O último final de semana transformou a São Paulo International Dragway (Spid) no epicentro da velocidade nacional. Sob um calor intenso que testou os limites de pilotos e máquinas, a etapa final da SpidCup entregou um espetáculo de adrenalina, potência e emoção para um público que lotou as arquibancadas. Com mais de 150 pilotos competindo pelo título, o evento foi um marco na temporada de 2025, consagrando os melhores da reta de 201 metros.

A categoria ProMod, a mais rápida e aguardada, viu uma batalha de gigantes, com carros que são verdadeiros mísseis sobre rodas, capazes de acelerar de 0 a 350 km/h em pouco mais de 3 segundos. Além da emoção na pista, o final de semana foi histórico, com a quebra de recordes importantes que elevaram ainda mais o nível da arrancada brasileira.

Dois novos recordes foram estabelecidos, mostrando a evolução constante dos competidores:

  • TST (Traseira Street Turbo): Alan Fontes cravou o tempo de 5,319 segundos, estabelecendo uma nova marca para a categoria.
  • SL 5.0 (Super Livre 5.0): Pedro Henrique Juliano registrou impressionantes 5,006 segundos, redefinindo o padrão de velocidade.

Confira abaixo o pódio das principais categorias que agitaram o final de semanae determinaram os campeões:

Categoria

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

PRO MOD

Sidnei Frigo

Roderjan Busato

Aristeu Braz da Veiga Junior

TST

João Francisco Piai Jr.

Alan Fontes

Ricardo Guastamacchia

TTA

Christiano Jose Julio

Celso Bueno de Camargo

Marcelo Bonato

DTA

José Donisete Marfin (Tim Marfin)

Alessandro Alves da Silva (Lessa)

Marcelo Prezotto (Tuxo)

SUPER LIVRE 4.5

Lucas Zamboni Frigo

Ronitro - Rodrigo Cordaro

Artur Bailo Neto

SUPER LIVRE 5.0

Leandro Messias Rodrigues (German)

Pedro Henrique Juliano

Marcio Ambrósio

TRASEIRA ORIGINAL

Felipe WetphalJulio

Giani Panizzi

Julinho Martins

DTA LIGHT

Fabiola Dal Bo

Neuton Luiz CeriolliGalafassi

Paulo Roberto de Moura

DTB

Wagner Gomes Lacerda

Henrique Alves Mancini

Breno Goes Dinallo

FL

Fabio Alarcon de Lima

Sergio Roberto Caetano Ganga

Jose Roberto Pasqualete Jr

TTB

Alex Amaral Belissimo

Odivan Basso

Filipi Arrais de Lima

DRAG BIKE

Victor Hugo Laffitte Marques

Alex Henrique Maggio

Murilo Gomes

DRAGSTER

Mauricio Debarba

Jader Krolow

Antonio Leao

DRAG JR 8.5

Pedro Henrique Brandao

Erick de Almeida Mesquita

Silvio Soares de Carvalho

DRAG JR 10.5

Lorenzo Torres

Pietro Henrique Soares

Guilherme Hideki Osiro Angeli

A velocidade continua: próximos eventos na Spid

A temporada de arrancada está longe de acabar. No dia 18 de outubro, a Spid se veste de rosa para uma causa nobre com o Spid - NoPrep Cor de Rosa. Em apoio ao Outubro Rosa, o evento terá uma categoria exclusiva para mulheres, que poderão acelerar seus carros de rua na pista mais rápida do Brasil, unindo paixão por velocidade e solidariedade.

E para fechar o ano com chave de ouro, prepare-se para o SpidFest, que acontecerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro. O festival promete ser o maior evento de encerramento da temporada, com arrancadas, shows de bandas, DJs, uma praça gastronômica completa e atrações para toda a família.

