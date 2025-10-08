SpidCup encerra temporada com recordes e arquibancadas lotadas

O último final de semana transformou a São Paulo International Dragway (Spid) no epicentro da velocidade nacional. Sob um calor intenso que testou os limites de pilotos e máquinas, a etapa final da SpidCup entregou um espetáculo de adrenalina, potência e emoção para um público que lotou as arquibancadas. Com mais de 150 pilotos competindo pelo título, o evento foi um marco na temporada de 2025, consagrando os melhores da reta de 201 metros.
A categoria ProMod, a mais rápida e aguardada, viu uma batalha de gigantes, com carros que são verdadeiros mísseis sobre rodas, capazes de acelerar de 0 a 350 km/h em pouco mais de 3 segundos. Além da emoção na pista, o final de semana foi histórico, com a quebra de recordes importantes que elevaram ainda mais o nível da arrancada brasileira.
Dois novos recordes foram estabelecidos, mostrando a evolução constante dos competidores:
- TST (Traseira Street Turbo): Alan Fontes cravou o tempo de 5,319 segundos, estabelecendo uma nova marca para a categoria.
- SL 5.0 (Super Livre 5.0): Pedro Henrique Juliano registrou impressionantes 5,006 segundos, redefinindo o padrão de velocidade.
Confira abaixo o pódio das principais categorias que agitaram o final de semanae determinaram os campeões:
|
Categoria
|
1º Lugar
|
2º Lugar
|
3º Lugar
|
PRO MOD
|
Sidnei Frigo
|
Roderjan Busato
|
Aristeu Braz da Veiga Junior
|
TST
|
João Francisco Piai Jr.
|
Alan Fontes
|
Ricardo Guastamacchia
|
TTA
|
Christiano Jose Julio
|
Celso Bueno de Camargo
|
Marcelo Bonato
|
DTA
|
José Donisete Marfin (Tim Marfin)
|
Alessandro Alves da Silva (Lessa)
|
Marcelo Prezotto (Tuxo)
|
SUPER LIVRE 4.5
|
Lucas Zamboni Frigo
|
Ronitro - Rodrigo Cordaro
|
Artur Bailo Neto
|
SUPER LIVRE 5.0
|
Leandro Messias Rodrigues (German)
|
Pedro Henrique Juliano
|
Marcio Ambrósio
|
TRASEIRA ORIGINAL
|
Felipe WetphalJulio
|
Giani Panizzi
|
Julinho Martins
|
DTA LIGHT
|
Fabiola Dal Bo
|
Neuton Luiz CeriolliGalafassi
|
Paulo Roberto de Moura
|
DTB
|
Wagner Gomes Lacerda
|
Henrique Alves Mancini
|
Breno Goes Dinallo
|
FL
|
Fabio Alarcon de Lima
|
Sergio Roberto Caetano Ganga
|
Jose Roberto Pasqualete Jr
|
TTB
|
Alex Amaral Belissimo
|
Odivan Basso
|
Filipi Arrais de Lima
|
DRAG BIKE
|
Victor Hugo Laffitte Marques
|
Alex Henrique Maggio
|
Murilo Gomes
|
DRAGSTER
|
Mauricio Debarba
|
Jader Krolow
|
Antonio Leao
|
DRAG JR 8.5
|
Pedro Henrique Brandao
|
Erick de Almeida Mesquita
|
Silvio Soares de Carvalho
|
DRAG JR 10.5
|
Lorenzo Torres
|
Pietro Henrique Soares
|
Guilherme Hideki Osiro Angeli
A velocidade continua: próximos eventos na Spid
A temporada de arrancada está longe de acabar. No dia 18 de outubro, a Spid se veste de rosa para uma causa nobre com o Spid - NoPrep Cor de Rosa. Em apoio ao Outubro Rosa, o evento terá uma categoria exclusiva para mulheres, que poderão acelerar seus carros de rua na pista mais rápida do Brasil, unindo paixão por velocidade e solidariedade.
E para fechar o ano com chave de ouro, prepare-se para o SpidFest, que acontecerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro. O festival promete ser o maior evento de encerramento da temporada, com arrancadas, shows de bandas, DJs, uma praça gastronômica completa e atrações para toda a família.