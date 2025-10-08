Louveira realiza Final de Semana Especial para Dia das Crianças

A Prefeitura de Louveira convida toda a população para o Final de Semana Especial Dia das Crianças, uma programação gratuita e repleta de atividades lúdicas pensadas para celebrar a infância e promover diversão para as famílias da cidade.

Programação:

11 de outubro — Rua da Alegria Local: Praça da Bica, horário: 9h às 16h

12 de outubro — Dia das Crianças Local: Parque Capivari, horário: 9h às 16h

Os dois dias de evento são gratuitos e contarão com uma ampla variedade de atrações para toda a família, incluindo brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, além de muitas outras surpresas preparadas pela organização.