Fogo na Serra chega ao fim após queimar cinco 'campos de futebol'

Segundo apurou a reportagem, uma área equivalente a cinco campos de futebol foi destruída pelo fogo, incluindo parte de mata nativa da Serra, em Jundiaí.

A chuva que caiu sobre a Serra do Japi durante a madrugada desta quarta-feira (8) acabou por extinguir com um incêndio que já durava dois dias, desde que começou em Cajamar, na última segunda-feira (6).

Um incêndio na Serra do Japi, que começou na tarde de segunda-feira (6), na região do Pununduva, em Cajamar, seguiu descontrolado durante a noite, varou a madrugada de terça-feira (7), passando por uma pequena área, em Bom Jesus de Pirapora, e chegou a Jundiaí na manhã desta terça, atingindo área de mata nativa.

Guardas municipais da Divisão Florestal passaram manhã e tarde tentando chegar ao local do incêndio, porém sem sucesso, devido a área ser ingrime, de difícil acesso e cheia de pedras. À tarde chegou reforço também do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e brigadistas voluntários.

Sem poder chegar ao local, os combatentes monitoraram o avanço do fogo, buscando o máximo de aproximação, para combatê-lo quando fosse possível.