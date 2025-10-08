Suspeito de assalto em comércio de açaí é preso em Jundiaí

Um homem suspeito de assaltar um comércio de açaí, no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, no dia 13 do mês passado, foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães, nesta terça-feira (7), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), após investigação e pedido de prisão temporária, feitos pelo 5° DP. Na ocasião do crime, de acordo com as investigações, ele e um comparsa roubaram o celular da atendente e a carteira com dinheiro de um cliente - o cartão desse cliente foi usado pelos criminosos posterior para pagamentos por aproximação. A polícia descobriu, também, que a moto usada pelos bandidos era emprestada, e que o dono da motocicleta não sabia.
No dia do crime os dois ladrões, usando capacetes, invadiram o local e renderam a funcionária e um cliente. Simulando estarem armados, eles agiram com violência e ameaçaram as vítimas de morte, caso não entregassem seus bens.
Após o roubo, eles saíram tomando rumo incerto, enquanto as vítimas foram até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.
No mesmo dia o setor de investigações deu início aos trabalhos, solicitando ajuda da Guarda Municipal para identificação da placa da moto usada por eles. Uma vez identificada a placa, foi a vez descobrir quem era o dono da moto, o trajeto da fuga, e a frequência com que a motocicleta era usada.
Foi então que os investigadores descobriram que o veículo era usado todos os dias de um determinado ponto a outro. Há alguns dias, com apoio da GM, a moto foi abordada e ficou constatado que de fato se tratava da mesma usada no dia do crime. As características do condutor, porém, não batiam com as dos assaltantes, razão pela qual o condutor foi questionado. Aos investigadores, ele contou que no dia dos fatos havia mesmo emprestado a moto a um rapaz, que alegou que usaria para buscar o irmão.
Os policiais conseguiram o primeiro nome do suspeito, bem como a região onde ele morava. Com mais pesquisas, os investigadores Marcos Moura, Pontes e Lucchini descobriram toda a qualificação e, desta forma, foi solicitada a prisão temporária pelo delegado Rafael Diorio.
Nesta terça-feira, os GMs Odirley e Ferreira, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, se depararam com o suspeito. Em abordagem, foi confirmado se tratar do investigado, que foi levado para o Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.
Agora o 5° DP concentra esforços em identificar e prender o outro envolvido no assalto.