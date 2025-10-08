Suspeito de assalto em comércio de açaí é preso em Jundiaí

Um homem suspeito de assaltar um comércio de açaí, no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, no dia 13 do mês passado, foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães, nesta terça-feira (7), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), após investigação e pedido de prisão temporária, feitos pelo 5° DP. Na ocasião do crime, de acordo com as investigações, ele e um comparsa roubaram o celular da atendente e a carteira com dinheiro de um cliente - o cartão desse cliente foi usado pelos criminosos posterior para pagamentos por aproximação. A polícia descobriu, também, que a moto usada pelos bandidos era emprestada, e que o dono da motocicleta não sabia.

No dia do crime os dois ladrões, usando capacetes, invadiram o local e renderam a funcionária e um cliente. Simulando estarem armados, eles agiram com violência e ameaçaram as vítimas de morte, caso não entregassem seus bens.

Após o roubo, eles saíram tomando rumo incerto, enquanto as vítimas foram até a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.