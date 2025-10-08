Jundiaí tem capacitação sobre boas práticas em geriatria

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária (Visa), realizou na última semana a capacitação “Saúde, Direito e Cidadania para uma Instituição Geriátrica Segura”. O evento, realizado no auditório do Paço Municipal, reuniu cerca de 90 profissionais responsáveis por Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpis) do município.

Os participantes puderam acompanharam uma programação diversificada, com foco na qualificação do cuidado nas Ilpis e no fortalecimento da regulação sanitária. Entre os temas abordados estiveram: segurança alimentar, uso racional de medicamentos e polifarmácia, regularização e preparo para a inspeção sanitária, além do papel de órgãos como o Ministério Público e o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) no controle e fiscalização da proteção dos direitos da pessoa idosa.

Para abordar os assuntos, foram convidadas a 2ª Promotora de Justiça de Jundiaí, Bianca Reis D’ávila Luchesi Farias, a coordenadora de Serviços de Interesse para a Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Alice Alves de Souza, e a vice-presidente do Comdipi, Maria Roseli Maestrello. A abertura foi realizada pela secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, e pela diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Flávia Pagliarde Cerezer, que ressaltaram a importância da iniciativa.