Jundiaí tem capacitação sobre boas práticas em geriatria

A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária (Visa), realizou na última semana a capacitação “Saúde, Direito e Cidadania para uma Instituição Geriátrica Segura”. O evento, realizado no auditório do Paço Municipal, reuniu cerca de 90 profissionais responsáveis por Instituições de Longa Permanência para Idosos (Ilpis) do município.
Os participantes puderam acompanharam uma programação diversificada, com foco na qualificação do cuidado nas Ilpis e no fortalecimento da regulação sanitária. Entre os temas abordados estiveram: segurança alimentar, uso racional de medicamentos e polifarmácia, regularização e preparo para a inspeção sanitária, além do papel de órgãos como o Ministério Público e o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) no controle e fiscalização da proteção dos direitos da pessoa idosa.
Para abordar os assuntos, foram convidadas a 2ª Promotora de Justiça de Jundiaí, Bianca Reis D’ávila Luchesi Farias, a coordenadora de Serviços de Interesse para a Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Alice Alves de Souza, e a vice-presidente do Comdipi, Maria Roseli Maestrello. A abertura foi realizada pela secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, e pela diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Flávia Pagliarde Cerezer, que ressaltaram a importância da iniciativa.
“É fundamental discutirmos esse tema porque a sociedade está envelhecendo. Jundiaí tem, atualmente, cerca de 82 mil idosos, a maior fatia da população. Temos que nos preparar para os próximos 10 anos, ampliando o olhar para enxergar a potência das pessoas com mais de 60 anos, pegando exemplo de países orientais onde o saber do idoso é valorizado”, destacou a secretária de Promoção da Saúde.
Manual e novas ferramentas
Durante o encontro, os profissionais também foram atualizados sobre o Roteiro Objetivo de Inspeção (ROI), ferramenta que permite o envio automático dos dados de inspeção sanitária à Anvisa. Além disso, houve o lançamento do material educativo “Boas Práticas para Instituições Geriátricas – Manual para construção e funcionamento”, elaborado pela equipe da Visa de Jundiaí, com orientações técnicas para o funcionamento seguro e humanizado das Ilpis.
“Com o envelhecimento crescente da população, a importância das instituições geriátricas torna-se cada vez mais evidente. Essa ação vem ao encontro da necessidade de sensibilizar sobre o cumprimento da legislação e da importância da regulação sanitária para garantir a qualidade do cuidado, visando a construção de um ambiente seguro, acolhedor e mais humanizado. Também esperamos que este manual sirva como um guia prático para apoiar as instituições na implementação de boas práticas e na melhoria contínua dos serviços oferecidos”, ressaltou a coordenadora da Visa, Alinne Lopes.
