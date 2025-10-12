Orquestra do Theatro São Pedro é atração da temporada 

O Teatro Polytheama sedia no dia 18 de outubro, às 20h, o 4º concerto da 27ª Temporada dos Concertos Astra - Finamax. A Orquestra do Theatro São Pedro ( ORTHESP) especializada no repertório operístico, juntamente com solistas renomados, traz para o público jundiaiense o concerto “Il Bel Canto Italiano”.
O termo “Bel Canto” designa uma tradição vocal desenvolvida na Itália entre os séculos XVIII e XIX, principalmente em óperas de compositores como Rossini, Bellini e Donizetti, que prezavam por um timbre aveludado, uniformidade vocal e ornamentações melódicas.
No programa, regido pelo maestro Gabriel Rhein-Schirato e interpretado pela soprano Thayana Roverso, o tenor Maurício Etchebehere e o barítono Vinícius Atique, o público irá se emocionar com arias, duetos e trios de óperas famosas como "O Barbeiro de Seviglia", "O Elixir do Amor", "Don Pasquale", "Lucia di Lammermoor", "I Capuleti" e "I Montecchi" e "Norma".
Cultura Para Todos
Os Concertos Astra-Finamax reforçam seu compromisso com a formação de plateia. Antes do concerto, haverá palestras educativas pré-concerto no hall do Teatro, abertas ao público em geral, das 18h30 às 19h30. Além disso, uma palestra exclusiva será realizada na EE Bairro Fazenda Grande, voltada para alunos e professores da escola pública. O musicólogo Daniel Motta conduzirá esses encontros, desvendando o contexto histórico, aspectos técnicos e curiosidades sobre as obras e seus compositores.
Promovendo a acessibilidade total, o evento contará com um tradutor de Libras durante as apresentações e palestras. Para ampliar ainda mais o acesso, um audiobook com toda a programação da temporada 2025 estará disponível.
Este projeto é viabilizado graças ao apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), através da destinação de parte do Imposto de Renda (IR) das empresas patrocinadoras, Astra e Japi. Conta ainda com o apoio do Instituto Oliva, a parceria com a Secretaria de Cultura de Jundiaí e a produção da Atique & Atique Produções Culturais. Esta é uma realização conjunta com a Cia de Ópera São Paulo que contempla o Projeto “A Caminho do Interior” do Consulado Geral da Itália em São Paulo e o Istituto Italiano di Cultura San Paolo.
Para ficar por dentro de toda a temporada 2025 e futuras programações, acesse o site oficial www.concertosastra-finamax.com.br e siga o projeto nas redes sociais: www.facebook.com/concertosastrafinamax. Não perca essa oportunidade de vivenciar a beleza da música francesa e apoiar a cultura em Jundiaí!
Programa
Vicenzo Bellini - Norma: Abertura
Vicenzo Bellini - I Puritani: Or dove fuggo io mai... Ah! per sempre io ti perdei
Gaetano Donizetti – Lucia di Lammermoor: Regnava nel silenzio
Vicenzo Bellini – I Capuleti e i Montecchi: È serbato a questo acciaro... L’amo tanto
Gaetano Donizetti – Lucia di Lammermoor: Appressati Lucia...Se tradirmi tu potrai
Gaetano Donizetti – Don Pasquale: Quel guardo il cavaliere...So anch’io la virtù magica
Gaetano Donizetti – L’Elisir d’amore: Una parola, o Adina... Chiedi all’aura...Per guarir di tal pazzia
Gaetano Donizetti – L’Elisir d’amore: Uma furtiva lagrima
Gioachino Rossini – Il Barbiere di Siviglia: Largo al factotum
Gioachino Rossini – Il Barbiere di Siviglia: Zitti, zitti... Di sì felice innesto
SERVIÇO
Os ingressos para este concerto têm preços populares: R$10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada), e podem ser adquiridos pelo Sympla do Teatro Polytheama. Toda a verba arrecadada na bilheteria será destinada à Fundação Casa da Cultura e ao Instituto Luiz Braille, apoiando causas sociais de grande importância.
