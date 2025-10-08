Rompimento de adutora na Pincinato causa congestionamento

Nesta manhã, uma adutora de água se rompeu na avenida Antânio Pincinato, em Jundiaí, no sentido bairro, entre a Etec Benedito Storani e o Instutito Agronômico (IAC). O rompimento acontece alguns meses depois de um episódio similar. Em março deste ano, uma adutora se rompeu e causou estragos na via, que ficou interditada até abril.

De acordo com a DAE Jundiaí, na manhã desta quarta-feira (8), a empresa identificou o rompimento de uma adutora na avenida Antônio Pincinato. As equipes da empresa já estão no local e trabalham para realizar o reparo o mais rápido possível.

A DAE não informou, porém, se há relação com o rompimento de hoje e o episódio do início do ano. Caso a população tenha dúvidas, a DAE está disponível através do 0800 0133 155. A ligação é gratuita e o atendimento 24 horas.