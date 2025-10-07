08 de outubro de 2025
MATA NATIVA

Incêndio iniciado em Cajamar chega desenfreado à Serra em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
A área é de difícil acesso, no topo da Serra, e o fogo segue queimando
Um incêndio na Serra do Japi, que começou na tarde de segunda-feira (6), na região do Pununduva, em Cajamar, seguiu descontrolado durante a noite, varou a madrugada de terça-feira (7), passando por uma pequena área, em Bom Jesus de Pirapora, e chegou a Jundiaí na manhã desta terça.

Guardas municipais da Divisão Florestal passaram manhã e tarde tentando chegar ao local do incêndio, porém sem sucesso, devido a área ser ingrime, de difícil acesso e cheia de pedras. À tarde chegou reforço também do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e brigadistas voluntários.

Sem poder chegar ao local, os combatentes monitoraram o avanço do fogo, buscando o máximo de aproximação, para combatê-lo quando fosse possível.

Segundo apurou a reportagem, ao cair da noite desta terça o fogo ainda queimava Serra a dentro, atingindo vasta área de mata nativa - não se sabe ainda o tamanho da área afetada.

Na manhã desta quarta-feira os agentes devem retornar ao local.

